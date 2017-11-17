Хроника 16 ноября: двойное Рождество, дело НАБУ против Луценко, спецоперация на Закарпатье

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 16 ноября, Верховная Рада объявила католическое Рождество выходным днем, НАБУ возбудило дело в отношении Юрия Луценко, а Национальный банк Украины заявил о намерении прекратить чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Рада объявила католическое Рождество выходным днем

Верховная Рада приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества. Этим законом депутаты также отменили официальный выходной 2 мая. Теперь украинцы будут отдыхать только 1 мая, когда отмечается День международной солидарности трудящихся.

НАБУ возбудило дело в отношении Юрия Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о незаконном обогащении в отношении генерального прокурора страны Юрия Луценко, сообщил бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин. Ранее Юрий Луценко заявил, что детективы НАБУ незаконно прослушивали более ста чиновников.

Рада обязала силовиков снимать обыски на видео

Верховная Рада обязала сотрудников правоохранительных органов вести видеофиксацию обысков. Проект закона поддержали 312 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Изменения внесены в некоторые законодательные акты относительно обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами во время осуществления досудебного расследования.

Спецоперация на Закарпатье

Утром, 16 ноября, в Закарпатской области прошла спецоперация, направленная на выявление и задержание организаторов незаконной миграции, контрабанды и других незаконных действий на украинской границе. По данным Госпогранслужбы, в ходе спецоперации изъяты наркотики, наличные средства и товары, подготовленные для контрабанды в Венгрию и Словакию. Он также подтвердил задержание организатора "частной границы" с Венгрией.

Обмен пленными: Киев выдвинул требование

Киев требует от ополченцев в Донбассе освободить в рамках обмена 88 пленных, а не 74, как предлагает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук, заявила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко. По ее словам, согласно информации СБУ, на неподконтрольной Киеву территории находятся 157 пленных. Большинство — силовики.

Нацбанк прекратит выпускать мелочь

Национальный банк Украины намерен прекратить чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, текст предложения опубликован на сайте НБУ. Стоимость изготовления таких монет превышает их номинальную стоимость. В то же время все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем будут оставаться в обращении и будут выполнять функцию расчетного средства.

Националисты захватили стройку на Сенном рынке в Киеве

Накануне вечером представители партии "Национальный корпус", созданной на основе батальона спецназначения МВД "Азов", снесли забор вокруг ЖК "Ярославов Град". Противники стройки требуют пересмотра разрешительных документов и отмены разрешений на застройку ЖК. Ранее КГГА обязала застройщика снести забор на стройплощадке на бывшем Сенном рынке до 17 ноября.

Активистку Femen наказали за поджог "трамвая Порошенко"

Суд в Виннице отправил под ночной домашний арест активистку скандально известного движения Femen, которую задержали по подозрению в поджоге декоративного трамвайчика возле магазина Roshen. Прокуратура просила для активистки круглосуточный домашний арест. По данным СМИ, в то же время у суда прошел митинг против Femen.

Ежегодно 16 ноября в Украине отмечается День работников радио, телевидения и связи. Девизом работников сферы информатизации и связи стали слова: "Мы работаем, чтобы Украина стала развитым информационным государством".