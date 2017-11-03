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    Защищая Вятровича, можно попасть в опалу к полякам

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    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (187)

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    Сценарий "дружба ради победы" в украинско-польских отношениях остается уделом будущего. В Киеве и в Варшаве предпочитают объяснять проблему влиянием "третьей стороны". В Москве в ответ только пожимают плечами.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН

    Павел Рудяков, эксперт

    Идиллическое состояние украинско-польских отношений, имевшее место, казалось бы, совсем недавно, уходит все дальше в прошлое. Число разногласий растет, часть из них консервируется, создавая все более неблагоприятный  фон для двухстороннего взаимодействия. Сферы истории и культуры в этом смысле остаются наиболее конфликтогенными. В  материале "Дойче Велле", посвященном отношениям Киева и Варшавы, положение дел в области межгосударственных связей охарактеризовано как  партнерское, продуктивное, в сфере же контактов на негосударственном уровне – как предконфликтное. С такой оценкой вполне можно согласиться, сделав при этом, однако, одно существенное уточнение: негативная энергия противоречий, накопившихся "внизу", уже оказывает влияние на идиллию, остающейся внешне непоколебимой "вверху". Между государственными органами Украины и Польши появились и усилились противоречия, часть из которых достигла такой степени, что может отразиться на визите президента Польши Анджея Дуды в Киев, запланированном на декабрь текущего года. На то, что такая возможность или, лучше сказать, угроза существует, уже успели прозрачно намекнуть официальные представители польской стороны.

    Защитники украинского языка. Архивное фото
    Украинское фото
    Языковый вопрос образования. Ждем решения Венецианской комиссии

    В конце октября Киев и Варшава в очередной раз не пришли к общему мнению, не нашли общий знаменатель в подходах к некоторым проблемам исторической политики. Переговоры украинского министра культуры Евгена Нищука с польским вице-премьером, министром культуры и национального наследия Петром Глинским закончились, по сути дела, безрезультатно. По главному вопросу повестки дня не только не удалось достигнуть согласия, но даже подготовить более-менее благоприятную почву для его достижения в обозримом будущем. Заняв твердую, практически исключающую возможность достижения взаимоприемлемого компромисса, позицию, Нищук, по сути, взялся защищать директора Института национальной памяти Владимира Вятровича. С этим персонажем поляки уже достаточно давно не хотят иметь дела, считая именно его ответственным за целый ряд негативных явлений и тенденций, проявившихся в сфере исторической политики и политики памяти. С точки зрения Варшавы, Вятрович – одиозная фигура, которую следует отстранить от участия в украинско-польских проектах. Серьезные претензии к украинскому "директору памяти" у его польских коллег-историков есть и в отношении его компетенции как историка. При всем желании оставаться патриотом, с ними тут тяжело не согласиться.

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    Очередной раунд украинско-польского "сыр-бора" разгорелся в связи с обсуждением проблемы поиска и эксгумации участников войн и жертв политических репрессий, легализации памятников на территории Украины и Польши, сооруженных без формального соблюдения норм действующего законодательства каждой из стран. Камнем преткновения стало различное видение сторонами того, как бы можно было сдвинуть дело с мертвой точки. Варшава предложила вынести обсуждение на более высокий уровень, сформировав для этого специальную межправительственную комиссию или же использовав существующую межправительственную украинско-польскую комиссию по вопросам охраны и возвращения утраченных и незаконно перемещенных во время Второй мировой войны культурных ценностей. Киев устами Нищука выступил против этого, заявив, что считает неисчерпанным переговорный потенциал на уровне уполномоченных на сегодня структур – Институтов национальной памяти и министерств культур двух стран. За этой вполне благопристойной оболочкой скрывается стремление Польши снять запрет на эксгумацию польских захоронений в Украине, за чем, собственно говоря, вице-премьер Глински и приезжал в нашу страну. Наши чиновники с подачи Вятровича и "вятровичей" ставят решение вопроса в зависимость от того, разрешит ли, или не разрешит Варшава восстановить памятник УПА в Грушовичах, установленный без разрешения польских властей в 1994 году и разрушенный полгода тому назад. У нас эта тема всячески замалчивается, поляки же ее активно обсуждают, причем, в весьма нелестном для нас ключе. Один из последних материалов по этому поводу в газете "Речь Посполита" вышел под более чем красноречивым заголовком – "Шантаж Киева".

    Формальный, на первый взгляд, момент, который в другой ситуации и в других условиях вряд ли возник бы, а, если бы возник, то был бы преодолен легко и непринужденно, теперь оказался непреодолимым препятствием. Министры разъехались обиженными друг на друга. Ряд польских СМИ воспользовался случаем, чтобы добавить маслица в огонь критики Украины. Довольным же результатами переговоров остался один Вятрович.

    Елена Лукаш
    РИА Новости Украина
    Лукаш: геноцид для Вятровича - история, а для украинцев - реальность

    В свете этой истории по-иному, чем это подается в официальных источниках и комментируется официальными лицами, предстают некоторые другие совместные украинско-польские действия последнего времени. Это касается, например, польско-украинской декларации, посвященной проблеме образования и ее языковым аспектам. И у нас, и в Польше профильные ведомства поспешили объявить ее победой, в то время как в ряде польских СМИ по этому поводу была сформулирована дилемма: успех или хорошая мина  при не очень хорошей игре? Кое-кто из польских наблюдателей обратил внимание на то обстоятельство, что в документе не содержится никакой конкретики, одни только общие фразы, которые при желании и необходимости можно толковать и разворачивать в любую сторону. С одной стороны, так, вроде бы, и должно быть, речь ведь идет именно о декларации, с другой, – не совсем тогда понятно, зачем вообще министрам образования двух стран было что-то декларировать?

    Комментарии по поводу документа от министра науки и образования Украины Лилии Гриневич отличались предельной степенью удовлетворения и оптимизма. Чиновница без преувеличения чувствовала себя триумфатором и изо всех сил старалась сделать так, чтобы ее чувства разделили остальные. Министр же народного образования Польши Анна Залевска не преминула "макнуть" коллегу носом в грязь, правда, только для польской аудитории. В украинское информационное пространство ретранслировать ее замечание никто, понятно, не стал. А зря! Замечание  важное, знаковое, раскрывающее всю меру непрофессионализма, "непрофильности" украинского профильного министерства. Польская сторона в момент закрыла рот стороне украинской в лице Гриневич, указав на тот факт, что новый "Закон об образовании"… противоречит целому ряду уже действующих двусторонних договоров. "В ходе примерно двухчасовой партнерской и жесткой дискуссии, – сказала она – мы вспомнили (!!! — Авт.) о документах, которые уже регламентируют проблему. И согласились в том, что новые акты не должны нести в себе односторонний отказ от договоренностей, достигнутых ранее".

    Пока "пани чубляться", "холопи" по обе стороны украинско-польской границы живут своей жизнью. Разбираться в том, какова она у них и у нас, не будем даже пытаться, это – отдельная большая тема. Упомянем только один-единственный факт, приведенный в одном из авторитетных польских источников: существенное преобладание в Польше на социальных порталах антиукраинских комментариев превратилось в устойчивую тенденцию.

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