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    Политика

    СНБО о выходном на католическое Рождество. Усилит евроинтеграцию Украины

    (обновлено: )20309
    Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал решение Рады важным мировоззренческо историческим, которое усилит европейские интеграционные позиции Украины
    Заседание СНБО. Архивное фото
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что решение Верховной рады о выходном 25 декабря в связи с празднованием католиками Рождества усилит европейскую интеграцию страны.

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    Верховная Рада Украины ранее в четверг приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества. Документ еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

    "Это важное мировоззренческое историческое решение, которое усилит европейские интеграционные позиции Украины", — цитирует слова Турчинова пресс-служба СНБО.

    Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило с 1 сентября запустить действие соглашения в полной мере. В конце августа президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.

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