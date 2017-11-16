СНБО о выходном на католическое Рождество. Усилит евроинтеграцию Украины

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что решение Верховной рады о выходном 25 декабря в связи с празднованием католиками Рождества усилит европейскую интеграцию страны.

Верховная Рада Украины ранее в четверг приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества. Документ еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

"Это важное мировоззренческое историческое решение, которое усилит европейские интеграционные позиции Украины", — цитирует слова Турчинова пресс-служба СНБО.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило с 1 сентября запустить действие соглашения в полной мере. В конце августа президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.