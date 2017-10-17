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17.10.201715:29
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    Политика

    В СНБО засекретили ставку президента как главнокомандующего

    (обновлено: )28402
    Решение СНБО Украины "О Ставке Верховного Главнокомандующего" и Положение о Ставке Верховного Главнокомандующего имеют гриф ограниченного доступа.
    Президент Петр Порошенко на совещании по вопросам АТО в Краматорске
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)  отказались предоставить данные об Указе президента Украины №313 о введении в действие решения СНБО "О Ставке Верховного Главнокомандующего, ее положении, структуре и полномочиях сотрудников данного органа.

    Такой ответ пришел на официальный запрос "Украинских новостей" из Службы обеспечения доступа к публичной информации Аппарата СНБО Украины.

    Решение СНБОУ от 13 сентября 2017 года "О Ставке Верховного Главнокомандующего" и Положение о Ставке Верховного Главнокомандующего имеют гриф ограниченного доступа и не подлежит оглашению.

    ukranews.com
    Ответ СНБО на запрос Украинских новостей

    Совет национальной безопасности и обороны засекретил документы, которые передал на рассмотрение президента Петра Порошенко, относительно создания и нормирования деятельности "Ставки Верховного Главнокомандующего" как органа стратегического руководства Вооруженными силами, другими военными формированиями и правоохранительными органами в особый период.

    Ранее Михаил Саакашвили на митинге у Верховной Рады посоветовал президенту Украины Петру Порошенко уйти в отставку.

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