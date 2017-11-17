Два Рождества, мы идем к вам. Соцсети о новом календаре

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине произошла очередная рокировка праздничных дней. В четверг, 16 ноября, Верховная Рада приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества. Этим же законом депутаты отменили официальный выходной 2 мая. Теперь украинцы будут отдыхать только 1 мая в День международной солидарности трудящихся.

Но и это далеко не финал праздничных перемен. Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила: еще необходимо отменить Международный женский день 8 марта. Кроме того, нардеп требует отменить перенос праздничных дней с выходных на понедельник. В соцсетях вся эта праздничная перестановка вызвала небывалый ажиотаж:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook