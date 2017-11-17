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17.11.201713:29
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    Два Рождества, мы идем к вам. Соцсети о новом календаре

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    Украинский календарь продолжает меняться. Теперь в стране будет не только два Новых года, но и два Рождества — Верховная Рада сделала 25 декабря выходным, но забрала один в мае. На очереди – вопрос с 8 марта. Что пишут об этом украинцы в соцсетях?
    Празднование католического Рождества во Львове
    RIA News Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Празднование католического Рождества во Львове
    RIA News Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк
    На радость католикам. Как два Рождества раскололи украинцев

    В Украине произошла очередная рокировка праздничных дней. В четверг, 16 ноября, Верховная Рада приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества. Этим же законом депутаты отменили официальный выходной 2 мая. Теперь украинцы будут отдыхать только 1 мая в День международной солидарности трудящихся. 

    Но и это далеко не финал праздничных перемен. Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила: еще необходимо отменить Международный женский день 8 марта. Кроме того, нардеп требует отменить перенос праздничных дней с выходных на понедельник. В соцсетях вся эта праздничная перестановка вызвала небывалый ажиотаж:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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