Скоро вопрос своих праздников в Украине поднимут мусульмане – Соколовская

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Рождество Христово в Украине будут праздновать дважды в год — по Григорианскому календарю 25 декабря и по Юлианскому — 7 января. Депутаты внесли в перечень праздничных и нерабочих дней в Трудовом кодексе католическое Рождество 25 декабря, исключив из этого перечня выходной день 2 мая. Согласно принятому решению, исходным остается только 1 мая — День труда.

Кстати, на сегодня в Украине насчитывается около 11 тысяч религиозных католических и протестантских общин, которые составляют около 30% от всех религиозных организаций Украины, празднующих Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря.

Нововведения в украинском календаре праздников проанализировала политический эксперт Янина Соколовская в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому такі зміни в календарі не ухвалювали раніше?

Ви знаєте, питання назрівало довго і скільки я пам’ятаю незалежну Україну, стільки казали про те, що мають бути і католицькі, і православні свята в нашому державному календарі свят. Зараз це починає відбуватись. Почали з Різдва, бо воно до нас наближається разом з різдвяним настроєм. Я думаю, що продовжать Пасхою, тому що не кожного року Пасха співпадає у православних і в католиків. І, я думаю, що це розширення прав громадян, розширення прав громад і в жодному разі не йде мова про утиски будь-кого. Тому що коли мені зараз кажуть, що ця історія має якийсь стосунок до утисків православних, то я не можу з цим погодитись, бо у православних ніхто нічого не забрав, навіть і більше – ніхто нічого не забрав ані в московського патріархату, ані в Київського, ані в автокефалів. Залишилось свято вихідний день 7 січня. Католики отримали свій вихідний день 25 грудня, я думаю, ми будемо приєднуватись до них теж, тому що всі люблять свята, всі люблять вихідні і різдвяні дні. Тому не думаю, що щось таке катастрофічне трапилось в нашій державі, напроти, я думаю, що все на добре.

Повідомлення від слухача: "Мне вот интересно, депутатам заняться больше нечем? Сами отдыхают больше всех, а у людей лишний выходной забрали". Раніше був вихідний 2 травня, тепер 25 грудня.

Я не розумію, що ми мали святкувати 2 травня. Перше травня – це день солідарності трудящих, ми всі трудящі. Що ми святкували 2 травня? Те, що ми мали не дуже гарний стан здоров’я, це незрозумілий був якийсь день. І зараз таким карколомним днем лишається, я так розумію, у нас 8 березня. Депутати не хочуть ображати жінок, навіть бояться ображати в матріархальній Україні жінок і залишають 8 березня вихідним, нехай це так лишається, якщо це для значної громадян частини важливо, то цей день має лишитись вихідним. Але я не бачу жодної людини, яка б казала, що для неї край важливий вихідний день 2 травня.

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Є думки, що 25 грудня святкують лише західні країни. Нардеп Матвієнко сказав, що за перенесенням Різдва на 25 грудня криється розвал православ’я. На вашу думку, такі перестановки якось по-різному сприйматимуть громадяни нашої країни?

Знаєте, православ’я – це така історія, яка існувала до Матвієнка, буде існувати під час Матвієнка і буде після Матвієнка, кажу вам як православна людина, дуже активний член однієї з українських православних громад. Тому Матвієно говорить, вибачте, повну дурню, ніякого розвалу немає. Інша історія: Україна – це Європа, що рухається в євроспільноту і є навіть географічним центром євроспільноти і може святкувати і так, і сяк і це є добре. Частина депутатів мені казали, що вони голосували за це, тому що треба святкувати з усім європейським світом, з усім західним світом, а не з Москвою.

Чи не підмінюємо ми тут календарні та релігійні справи політичними?

Як я вже казала, це такий прояв комплексу меншовартості. Нашим політикам треба розуміти, що вони є політиками України – незалежної, великої, європейської держави, найбільшої у Європі і вже треба припиняти озиратись на Москву. Нам треба йти просто своїм шляхом і святкування 25 грудня Різдва тільки розширює цей шлях і залучає до святкування нових людей, тому що католики були ображені в Україні тим, що не було цього святкування. Я просто думаю, що зараз свої питання піднімуть українські мусульмани і треба буде робити щось з цим святкуванням.

Повідомлення від слухача: "Все любили майские праздники и с удовольствием могли взять несколько дней для выезда за город. В стране столько проблем, а они улицы. Чем дальше, тем больше маразм во власти".

Я не думаю, що це маразм. Це йде справа про державні свята. Більшість наших людей все-таки працює не в державному, а в приватному секторі, а приватний сектор буде сам собі вирішувати, як вирішував весь час, як вони працюють на травневі свята і на зимові свята.

Тут залежить від роботи.

Так, бо якщо, наприклад, я бачу, що у мене немає бізнесу ані в першій половині травня, ані в першій половині січня, то, мабуть, я людей все ж таки відпущу у відпустки, вони зможуть відпочити. Щодо державного сектору, то завжди переносили ці дні і ми мали час на заняття тим агрофітнесом, який ми так полюбляємо в травні. Так воно і буде, нічого тут не зміниться. Але ми робимо правильні акценти. Якщо католиків у нас 30%, а це все наші громадяни, то давайте зробимо їм до Різдва різдвяний подарунок, який зараз і зроблений.

Ранее политолог Алексей Гарань заявлял, что в Украине слишком много майских праздников, которые не отмечают.

В свою очередь юрист Института национальной памяти Сергей Рябенко отмечал, что в скором времени Украина будет отмечать более ста международных праздников.