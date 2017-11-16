На Донбассе закон о реинтеграции активно обсуждают – спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В начале октября Верховная Рада Украины 233 голосами подержала президентский законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении. В среду, 15 ноября, парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны должен собраться для согласования поправок к законопроекту ко второму чтению.

Подробнее об отношении к закону о реинтеграции на Донбассе и обстановке в зоне проведения антитеррористической операции в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил (15 ноября — Ред.) специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

Как воспринимают в Донецкой области по ту сторону линии разграничения сегодняшнее рассмотрение и принятие поправок комитетами ВР к закону о реинтеграции, факт его существования и возможность принятия закона? Чего ждут от нардепов, на какое решение рассчитывают?

— Если говорить о тех территориях, которые сейчас неподконтрольны Украине, то с уверенностью могу сказать, что большинство людей в принципе об этом документе ничего даже не слышали. Поскольку инфоплощадка там сейчас занята в первую очередь российскими каналами, российской прессой. То есть, информация из Киева туда практически не доходит. Если говорят о каком-то разрешении конфликта, о решении проблемы, то в первую очередь, по умолчанию, вспоминают минские договоренности, и большей частью говорят о переговорах Волкера и Суркова, которые проходили недавно. То есть, закон о реинтеграции здесь стоит если не на втором, то на третьем месте, если о нем и знают, то далеко не многие люди. И даже те, кто знают, мало верят в то, что, даже если закон будет принят в ближайшее время, он что-то решит, поскольку здесь понимают, что в первую очередь это какое-то политическое урегулирование, это общая договоренность на международном уровне, а вот этого действительно ждут.

А что об этом документе говорят на территории подконтрольной?

— Здесь, безусловно, к нему относятся более серьезно и обсуждают гораздо более активно, поскольку люди понимают, что от этого закона зависит будущее этого региона. И первая надежда — на то что он будет принят и он даст результат. Тут об этом говорят, безусловно, гораздо больше. И конечно ждут, кроме урегулирования, решения всех тех проблем, которые вызвала война. Это инфраструктурные проблемы, это финансовые проблемы, гуманитарные проблемы, и есть мнение, есть такая идея, что само по себе принятие этого закона даст толчок к дальнейшему восстановлению региона.

Какая ситуация сейчас на востоке страны в зоне АТО?

— Ситуация стандартная и стабильно-напряженная. Обстрелы не прекращаются, мы понимаем, что вчера было более 20 обстрелов, сегодня утром достаточно тихо, нет обострения и в общем-то выстрелы не слышны нигде. Из особенностей ситуации за последние сутки я мог бы отметить то, что немного изменились горячие точки. Если мы всегда говорили в первую очередь об Авдеевке, приморском направлении, то сейчас немного изменились линии, где чаще стреляют, вчера это был район Енакиево, район Горловки, и под Марьинкой был ранен военный. Практически не используется запрещенное вооружение, то есть тяжелое звучит мало, больше стрелковое оружие, но все равно можно характеризовать ситуацию как стабильно-напряженную.

Напомним, на прошлой неделе представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что депутаты внесли в этот законопроект рекордное количество поправок — 2,5 тысячи.

Так, спикер ВР Андрей Парубий на согласительном совете отмечал, что в случае, если комитет согласует все предложения и спорные моменты, законопроект в четверг вынесут для голосования в сессионный зал.