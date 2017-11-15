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    Аналитика и комментарии

    Теперь Майдан = АТО. Обсуждение в соцсетях

    (обновлено: )31871
    Спустя годы вопрос Майдана остается открытым. Хоть имена виновных за пролитую кровь в центре Киева так и не названы, Рада предоставила льготы раненым во время Революции достоинства. Как отреагировали на такие новости украинцы в соцсетях?
    Ситуация в Киеве 20 февраля 2014 года. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Рада приравняла пострадавших на Майдане к участникам боевых действий. Такие заголовки в СМИ вызвали немалую шумиху и в украинском сегменте соцсетей, хоть потом и оказалось, что на самом деле все немного иначе. Украинский парламент всего лишь предоставил раненым во время Революции достоинства такие же льготы, как участникам боевых действий. 

    Речь идет об участниках Революции достоинства, которые получили тяжкие, средней тяжести или легкие ранения, которые не привели к инвалидности (при условии, что они обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года). Однако данная норма не касается милиционеров, спецназовцев, военнослужащих внутренних войск и представителей ВСУ, которые были ранены в ходе Революции достоинства. 

    В соцсетях несмотря на изменившийся формат самой новости интерес к ней не изменился:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook


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