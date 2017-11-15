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    Савченко объяснила, зачем Порошенко закон о реинтеграции Донбасса

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    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ (240)

    (обновлено: )105
    По мнению внефракционного народного депутата, президент Петр Порошенко стремится протащить закон о реинтеграции Донбасса, чтобы избежать ответственности.
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко, а до него и.о. президента Александр Турчинов совершили преступление, бездействуя в самом начале вооруженного конфликта в донбассе, заявила внефракционный народный депутатНадежда Савченко.

    "Когда у нас началась война, они не сделали ничего, чтобы дать возможность украинцам защитить нашу Украину и чтобы дать нам победить врага, чтобы мы могли отстоять наш Крым и дать его аннексировать, отстоять наши Донецкую и Луганскую области и не дать их оккупировать", — пояснила свою точку зрения Савченко в эфире телеканала NewsOne

    Сергей Тарута. Архивное фото
    Украинское фото
    Реинтеграция Донбасса. В этом году закон не примут - депутат

    По ее словам, Порошенко, Турчинов и "весь тот совет, который собирался, включая Пашинского, Парубия, Тимошенко и еще ряд депутатов" сейчас не хотят признавать свою вину, потому что "тогда наказание — на них".

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    "Сейчас они пытаются сделать все, чтобы такими законами (о реинтеграции Донбасса — Ред.), которые в первую очередь проводит президент, прикрыть свое бездействие, так как они не внесли в парламент в свое время соответствующий указ о введении военного положения в стране и предоставлении возможности Украине защищаться", — заявила парламентарий.

    Также Савченко отметила, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса не прописана защита солдата.

    "Тут есть такие интересные пункты, которые так уклоняются, обходят и избегают. Например, Верховная Рада утверждает решение президента, а вот решения президента нет. Сейчас президент делает все возможное, чтобы, как Янукович,… избежать ответственности, перекладывая решение на Верховную Раду. Мы не сможем в таком случае по нашей Конституции защитить наших воинов, которые защищали наши жизни. И это является наибольшим позором этого законопроекта", — подчеркнула нардеп.

    Она добавила, что приняла бы этот закон "до страницы седьмой и отрезала: "Все. Точка. Россия — агрессор", но все, что прописано далее "просто помогает президенту избежать ответственности". 

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса в ближайший четверг, 16 ноября. Тогда же могут рассмотреть и скандальную поправку о разрыве дипломатических отношений с РФ. 

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