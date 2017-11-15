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    Политика

    В Крыму высказались об изменениях законопроекта о реинтеграции Донбасса

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    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ (246)

    (обновлено: )4341
    Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов заявил, что "крымчане в состоянии дать решительный отпор любым планам "вернуть" полуостров и способны защитить свой исторический выбор".
    Ремзи Ильясов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Жители Крыма готовы дать решительный отпор любым планам и попыткам вернуть полуостров под юрисдикцию Украины, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

    Эмине Джапарова
    Фото из открытых источников
    Пропагандировать Украину и украинскость нужно в Крыму и Донбассе - Джапарова

    Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос "возвращения Крыма". Принятый в первом чтении законопроект, в частности, дает президенту право использовать Вооруженные силы в Донбассе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. 

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    "Не стоит обращать внимания на все эти законы и расстраиваться из-за очередного психоза киевских властей… Крымчане в состоянии дать решительный отпор любым планам "вернуть" полуостров и способны защитить свой исторический выбор", — сказал Ильясов.

    По его мнению, включение крымского вопроса в законопроект по интеграции Донбасса является провокацией, направленной против России.

    "Крымчанам интересно развивать полуостров и созидать, поэтому не стоит обращать внимания на любые выпады властей соседнего государства", — подчеркнул Ильясов.

    Ранее сообщалось, что проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму выносится на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, предъявляющий России ряд рекомендаций, был принят Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам во вторник, 14 ноября, и будет рассмотрен на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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