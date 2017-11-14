"Мощный сигнал России". Порошенко прокомментировал резолюцию ООН по Крыму

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Третьего комитета по принятию проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН о состоянии прав человека в Крыму.

Проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму выносится на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, предъявляющий России ряд рекомендаций, был принят Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам во вторник, 14 ноября, и будет рассмотрен на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

Россия запросила проведение голосования по документу. Проект резолюции получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались. Среди проголосовавших за проект — большинство европейских стран и США, против — Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия и другие.

Читайте также: Какие у Трампа есть варианты по Украине? Их пока три

"Приветствую решение Третьего комитета по усиленной резолюции ГА ООН о состоянии прав человека в Крыму! Благодарны соавторам решения и всем нашим союзникам за мощный сигнал российской оккупационной власти международном единстве и солидарности в вопросе деоккупации Крыму", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Facebook Петра Порошенко Комментарий Петра Порошенко о резолюции ООН по Крыму

Также глава государства выразил уверенность в широкой поддержке резолюции на уровне Генеральной Ассамблеи ООН в декабре и "в успехе усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины".

Документ "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" был подготовлен Украиной, его соавторами выступили около 30 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Он "осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма".

Проект резолюции "настоятельно призывает Российскую Федерацию" выполнить 12 рекомендаций, в частности, принять меры, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма … бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения". Также зафиксирован призыв обеспечить доступность образования на украинском и крымскотатарском языках и отменить решение об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией. Документ также призывает Россию обеспечить "надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым".

Читайте также: Госдеп жестко раскритиковал РФ, Украину, ситуацию в Крыму и Донбассе

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.