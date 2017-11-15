Власти Крыма отреагировали на проект резолюции Украины в ООН

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Проект резолюции ООН по нарушению прав человека в Крыму не отвечает сути вопроса, международные миссии могут лично убедиться в несостоятельности предъявленных претензий, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму выносится на Генеральную Ассамблею ООН. Документ принят Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам во вторник и будет рассмотрен на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи. Проект резолюции получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались. В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

"Мы спокойно к этому относимся. Это уже система, не разобравшись в сути вопроса, не вникнув, не изучив, не поняв процессы, которые происходят, принимаются какие-то решения. Удивляет позиция стран, которые голосуют за то, чего сами не понимают и не знают", — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, в Крыму очень строго относятся к соблюдению прав человека. "Все живут в демократическом государстве России. Живут, работают и созидают. Мы неоднократно говорили, что если вы хотите изучить, пожалуйста, приезжайте, посмотрите, что здесь происходит, и самостоятельно делайте выводы", — добавил вице-спикер.

Фикс добавил, что многочисленные зарубежные делегации "по линии народной дипломатии" уже лично посетили крымский полуостров и убедились в "динамичном развитии региона и уважительном отношении друг к другу всех проживающих здесь народов".