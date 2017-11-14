Проект резолюции Украины по правам человека в Крыму выносится на ГА ООН

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму выносится на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, предъявляющий России ряд рекомендаций, был принят Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам во вторник и будет рассмотрен на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

Россия запросила проведение голосования по документу. Проект резолюции получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались. Среди проголосовавших за проект — большинство европейских стран и США, против — Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия и другие.

Документ "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" был подготовлен Украиной, его соавторами выступили около 30 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Он "осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма".

Проект резолюции "настоятельно призывает Российскую Федерацию" выполнить 12 рекомендаций, в частности, принять меры, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма … бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения". Также зафиксирован призыв обеспечить доступность образования на украинском и крымско-татарском языках и отменить решение об объявлении Меджлиса крымско-татарского народа (запрещена в РФ) экстремистской организацией. Документ также призывает Россию обеспечить "надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Позже, 27 марта, Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, в которой прошедший в Крыму референдум был назван не имеющим законной силы и была подтверждена приверженность суверенитету Украины. За резолюцию проголосовали 100 стран, против выступили 11 государств, еще 58 воздержались при голосовании.