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    Общество

    Скандал с обозначением Крыма в The New York Times: карту не изменят

    (обновлено: )51580
    По словам журналиста издания, он не имеет отношения к опубликованной карте, иллюстрацию не согласовывали с авторами материала. Однако карту переделывать не будут.
    Крым. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Журналист The New York Times Иван Нечепуренко сообщил, что МИД Украины не убедило издание изменить на карте, которая иллюстрирует материал о Крыме, обозначение "спорная" территория, на "оккупированная", передает РБК.

    "Такой же способ оформления карт используется газетой для всех спорных территорий", — пояснил он.

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    "Например, для Голанских высот или для Кашмира. Карта перерисовываться не будет", — отметил он.

    Также он сообщил, что не имеет отношения к опубликованной карте, иллюстрацию не согласовывали с авторами материала.

    Напомним, карта иллюстрирует материал Нила Макфаркуар и Ивана Нечепуренко "В путинском мосту в Крым будет больше символизма, чем движения в нем".

    Статья была опубликована 11 ноября.

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