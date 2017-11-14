Скандал с обозначением Крыма в The New York Times: карту не изменят

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Журналист The New York Times Иван Нечепуренко сообщил, что МИД Украины не убедило издание изменить на карте, которая иллюстрирует материал о Крыме, обозначение "спорная" территория, на "оккупированная", передает РБК.
"Такой же способ оформления карт используется газетой для всех спорных территорий", — пояснил он.
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"Например, для Голанских высот или для Кашмира. Карта перерисовываться не будет", — отметил он.
Также он сообщил, что не имеет отношения к опубликованной карте, иллюстрацию не согласовывали с авторами материала.
Напомним, карта иллюстрирует материал Нила Макфаркуар и Ивана Нечепуренко "В путинском мосту в Крым будет больше символизма, чем движения в нем".
Статья была опубликована 11 ноября.