Ученые Крыма столкнулись с проблемой получения виз в западные страны

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости Украина. Крымские ученые столкнулись с проблемой получения виз для поездок на научные конференции в западных странах, сообщил проректор Крымского федерального университета имени Вернадского по международной деятельности и информационной политике Сергей Юрченко.

"Санкции нам мешают. В этом отношении у нас было несколько случаев, связанных с тем, что когда мы обращались за визами для того, чтобы наши преподаватели могли куда-то поехать, в особенности это касается стран Западной Европы и Северной Америки, нам давался ответ о том, что за получением визы лучше обратиться в Киев", — сказал Юрченко журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, крымские ученые, как граждане Российской Федерации, отвергли подобные предложения.

Режим санкций учитывается университетом при развитии международных отношений, поэтому сегодня важный вектор ориентирован на арабские и азиатские страны, "наших традиционных партнеров еще с советских времен", отметил Юрченко.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.