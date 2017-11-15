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    Мужчина без паспорта прорывался из Крыма в Украину

    (обновлено: )5811
    Погрануправление ФСБ РФ в Крыму задержало украинца, который без паспорта пытался пересечь границу в районе Сиваша.
    Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе Крыма и Украины.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости Украина. На границе с Крымом задержан украинец, который пытался пересечь границу в обход пунктов пропуска, сообщает региональное крымское погрануправление ФСБ РФ.

    Эмине Джапарова
    Фото из открытых источников
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    Сообщается, что накануне 28-летний мужчина прибыл в пункт пропуска "Джанкой", следуя в Украину. При проверке документов он предъявил справку об утере паспорта, которая не может быть использована в качестве основания для пропуска через госграницу. Мужчина пояснил, что месяц назад прибыл в Крым для посещения знакомой из Ялты, во время пребывания у которой потерял свой паспорт.

    Пограничники рекомендовали мужчине обратиться в ближайшее представительство Украины для оформления свидетельства на возвращение на родину.

    "Однако вопреки здравому смыслу мужчина принял решение, двигаясь в сторону залива Сиваш, попытаться пересечь границу в обход пунктов пропуска, и незаметно от пограничников проникнуть на территорию Украины. Несмотря на предпринимаемые меры по скрытному передвижению на местности, зарубежный гость был задержан тревожной группой с применением служебной собаки", — сообщает ведомство.

    В отношении украинца управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело по статье "Покушение на незаконное пересечение государственной границы".

    Ранее на границе с Крымом была задержана гражданка Украины, которая везла 31 тысячи долларов США и 3 тысяч евро для покупки квартиры детям.

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