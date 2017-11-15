Рада о позиции Минска по украинской резолюции по Крыму. Нож в спину

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Первый замглавы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко считает, что Минск вонзил "нож в спину" Киеву, проголосовав против украинской резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму.

Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, был принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам, при этом Белоруссия проголосовала против него. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

"Я как украинский политик и как участник переговоров в минских группах расцениваю вчерашнее голосование белорусской делегации в третьем комитете ООН по резолюции по Крыму как такое, которое идет вразрез с громкими заявлениями о нейтральности. Это второй нож в спину Украины. После подобного прошлогоднего голосования", — написала Геращенко в среду на своей странице в Facebook.

По ее словам, позиция Минска "не нейтральная, а вполне конкретная". Геращенко считает, что нейтральные страны воздержались от голосования.