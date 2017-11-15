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    Общество

    В Крыму терпит бедствие арендованный украинской компанией пароход

    (обновлено: )53401
    Как рассказал член экипажа, на судне, которому не дают разрешение зайти ни в один из портов, не осталось никакой еды. По его словам, все 11 членов экипажа голодают, а капитана госпитализировали в прединфарктном состоянии.
    Судно Moryak. Архивное фото
    MarineTraffic

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Под Керчью терпит бедствие пароход Moryak (под флагом Палау), арендованный украинской компанией у севастопольского собственника. Как рассказал РИА Новости Крым член экипажа, на судне, которому не дают разрешение зайти ни в один из портов, не осталось никакой еды.

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    По его словам, все 11 членов экипажа голодают, а капитана госпитализировали в прединфарктном состоянии. "В сутки на нас приходилось полтора куска хлеба. Были макароны с тушенкой, но такую тушенку даже собакам не дают. Сейчас у нас не осталось практически ничего. Сегодня повар из последнего хлеба сделал сухари и сейчас ничего не осталось. У нас одно спасение — если нас запустят в Керченский рыбный порт. В другом случае мы будем подавать сигнал SOS", — отметил моряк.

    Проблемой уже занялась инспектор International Transport Workers Federation (ITF, Международная федерация транспортных рабочих) Ольга Ананьина. "Судовладелец не выходит на связь, он находится в Севастополе. Оператором судна выступает украинская компания", — сообщила она.

    Напомним, ранее украинские пограничники не пропустили в страну моряка-египтянина из-за его визитов в Крым.

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