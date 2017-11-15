В Крыму терпит бедствие арендованный украинской компанией пароход

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Под Керчью терпит бедствие пароход Moryak (под флагом Палау), арендованный украинской компанией у севастопольского собственника. Как рассказал РИА Новости Крым член экипажа, на судне, которому не дают разрешение зайти ни в один из портов, не осталось никакой еды.

По его словам, все 11 членов экипажа голодают, а капитана госпитализировали в прединфарктном состоянии. "В сутки на нас приходилось полтора куска хлеба. Были макароны с тушенкой, но такую тушенку даже собакам не дают. Сейчас у нас не осталось практически ничего. Сегодня повар из последнего хлеба сделал сухари и сейчас ничего не осталось. У нас одно спасение — если нас запустят в Керченский рыбный порт. В другом случае мы будем подавать сигнал SOS", — отметил моряк.

Проблемой уже занялась инспектор International Transport Workers Federation (ITF, Международная федерация транспортных рабочих) Ольга Ананьина. "Судовладелец не выходит на связь, он находится в Севастополе. Оператором судна выступает украинская компания", — сообщила она.

Напомним, ранее украинские пограничники не пропустили в страну моряка-египтянина из-за его визитов в Крым.