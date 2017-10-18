В Индии одесские моряки сидят за решеткой с крысами и тараканами

РИА Новости Украина

Исполнилось ровно четыре года со дня задержания индийскими пограничниками американского частного охранного судна Seaman Guard Ohio. В составе многонационального экипажа были и трое одесситов, которые до сих пор содержатся в тюрьме строгого режима, пишет одесское издание "Думская".

Патрульное судно Seaman Guard Ohio, принадлежащее американской компании Advan Fort, занималось перевозками охранников торговых судов, курсируя между Египтом и Индией. Схема была простой: бойцы поднимались на борт клиентских балкеров и танкеров в Суэце, шли на них, охраняя от пиратов, до порта назначения, где пересаживались на Seaman, возвращавший их обратно в северную Африку. Понятное дело, на борту судна всегда было полным-полно людей с оружием.

12 октября 2013 года Seaman Guard Ohio был неожиданно задержан индийскими пограничниками и отконвоирован в порт Тутикорин, расположенный в штате Тамилнад. На индийскую землю сошли 35 человек, в том числе 25 охранников и десять членов экипажа. Среди многонациональной команды были три гражданина Украины — одесситы Валентин Дудник (капитан судна), Валерий Сидоренко (механик) и Евгений Семенов (охранник).

Индийские власти предъявили им обвинения в незаконной перевозке топлива, незаконном хранении оружия и даже вторжении в территориальное море Индии, хотя, по словам самих моряков, их задержали в нейтральных водах.

Думская.net Cудно Seaman Guard Ohio

Сначала они оказались в следственном изоляторе, затем вышли под подписку о невыезде и проживали в местных отелях, пока 11 января 2016 года суд не приговорил их к 5 годам тюрьмы. С тех пор наши земляки томятся за решеткой.

Адвокаты оперативно подали апелляционную жалобу, которую рассмотрели 27 октября 2016 года, однако решение до сих пор не огласили. Более того, буквально на днях судья… взял самоотвод. Суд Тутикорина должен назначить нового судью, и сколько времени понадобится ему для ознакомления с материалами, не знает никто, отмечает издание.

"Два года они сидят в тюрьме за преступления, которых не совершали, при этом суд даже не удостаивает нас ответом — решение принято, но его не озвучивают", — говорит дочь Валерия Сидоренко Анна Романенко.

Украинские дипломаты судьбой своих соотечественников практически не интересуются, ограничиваясь дежурными фразами о том, что они "держат руку на пульсе". Впрочем, активная позиция Эстонии (14 судовых охранников — граждане этой страны) и Великобритании тоже мало влияет на ситуацию. Тем не менее, МИДы этих стран постоянно пытаются сдвинуть дело с мертвой точки и делают громкие заявления.

Так, на днях эстонский министр иностранных дел Свен Миксер вызвал индийского посла на ковер и выразил ему "глубокое возмущение". Он даже подчеркнул, что случившееся "бросает тень на будущее эстонских и индийских отношений". Увы, представителям Индии, похоже, на это глубоко плевать.

По мнению юристов, помочь морякам сейчас практически невозможно, так как Нью-Дели очень ранимо относится к любым попыткам оказать на него давление.

"Квалифицированная юридическая или дипломатическая помощь в любой момент может разбиться о местный менталитет — Индия очень специфическая страна, в которой международные нормы чтят лишь до тех пор, пока это выгодно. Если угодно чиновникам, их будут игнорировать. И самое грустное, что повлиять на ситуацию практически невозможно", - считает юрист Анна Кузнецова.

Тем временем моряки, которые провели за решеткой уже два года из пяти, пытаются просто выжить. Содержатся они в скверных условиях — в камерах жарко, там полно разных насекомых.

Ситуация усугубляется также особенностями местной кухни, выдерживать которую долго европейские желудки просто не могут. Украинцы вынуждены добывать себе пропитание самостоятельно. Продукты на присланные родными деньги можно купить в тюремном магазине, а кое-как приготовить — на грязной, заселенной крысами и опять-таки насекомыми кухоньке. Это хоть как-то помогает сохранять органы пищеварения. Тем не менее, по словам Анны Романенко, здоровье одесситов ухудшается, а медицинской помощи практически нет.

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"Тюремный врач дает направление на обследование, однако для этого нужно организовать конвой и транспорт. К сожалению, направления врача, как правило, попросту игнорируются", — говорит девушка, четыре года не видевшая отца.

Но мир не без добрых людей — периодически моряков навещают девушки из Киргизии, Украины, России, Польши, которые завели в Индии семьи и проживают в Ченнаи. Они помогают с передачей писем, денег и продуктов.