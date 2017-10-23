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    Общество

    Из-за Крыма. Пограничники не пустили в Украину египетского моряка

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    Во время оформления судна в Херсонском морском торговом порту пограничники обнаружили у гражданина Египта механическую подчистку установочных данных в паспорте моряка.
    Пограничники проверяют документы
    пресс-служба Госпогранслужбы Украины

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Украинские пограничники не пропустили в страну моряка-египтянина из-за его визитов в Крым, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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    Сообщается, что пограничники Херсонского отряда в очередной раз обнаруживают лиц из числа экипажей судов заграничного следования, которые "нарушают действующее законодательство Украины или пытаются попасть в Украину без надлежаще оформленных документов".

    "Так, вчера во время оформления судна в Херсонском морском торговом порту пограничники обнаружили у гражданина Египта механическую подчистку установочных данных в паспорте моряка. Кроме того, у другого члена экипажа, тоже гражданина Египта, правоохранители нашли в паспорте шесть штампов оккупантов Крыма. В 2016 году моряк трижды нарушил границу на других судах в закрытых морских пунктах пропуска", — говорится в сообщении.

    По данным пограничников, обоих египтян не пропустили через государственную границу Украину, а последнему запретили въезд на территорию Украины на три года.

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    Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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