Поговорим о деньгах и реформах. Бортник о визите Митчелла

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Поездка помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла на Украину (на сайте Госдепа США сообщалось, что он должен посетить Украину 14-16 ноября) вряд ли связана с проблемами военного конфликта в Донбассе, скорее всего, разговор пойдет о деньгах и реформах, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Скорее всего, эта поездка не касается Донбасса, то, чем занимается Курт Волкер — это отдельный разговор. Скорее всего, это (визит Митчелла — Ред.) касается общеполитического сотрудничества, реформ, использования денег… Возможно, это касается новых решений в деле американского присутствия в украинской экономике", — сказал Бортник РИА Новости Украина.

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Он пояснил, что "американцы рассматривают очень активно вопросы вложений в украинскую инфраструктуру, прежде всего, и в сельское хозяйство — две у них приоритетные сферы".

"Поэтому это общеполитический, общенадзорный визит", — отметил политолог, добавив: не исключено, что во время переговоров будет остро поставлен вопрос относительно создания антикоррупционного суда, о повышении стоимости услуг ЖКХ…

"Посол США в Украине Мари Йованович прямо этого (повышения стоимости услуг ЖКХ — Ред.) требовала, но этого до сих пор не сделано", — подчеркнул Бортник.

По его словам, вероятно, будут подняты и вопросы "всех остальных реформ" в стране.

"Возможно — я не исключаю — что со стороны Украины будет проговорено, как входить в 2019 год (год выборов — Ред.), намечается новый политический цикл — какие союзы, с кем, кто кого поддержит, поддержит ли США нынешнего главу украинского государства? Вот такой, я думаю, политко-экономический клубок вопросов будет обсуждаться. Будут, кнечно, говорить о протестах, будут говорить о Саакашвили", — предположил политолог.

Он также отметил, что, вопреки господствующему мнению о полной управляемости Киева из-за океана, украинская власть все же иногда выходит из-под контроля.

"В США не хватает внимания на все аспекты политической деятельности в Украине. И, по большому счету, иногда складывается впечатление, что Украина независима и даже делает что-то вопреки (указаниям Вашингтона — Ред.). Это мне напоминает такого… ребенка: ты его контролируешь, ты понимаешь, что у тебя есть власть над ним. Но только отвернулся, как он уже делает свое. Условно говоря, стратегический контроль над Украиной, безусловно, присутствует. Но для постоянного тактического контроля в США не хватает ни желания, ни ресурсов", — резюмировал Бортник.

Вступивший в должность 12 октября Уэсс Митчелл (он сменил на этом посту Викторию Нуланд) уже встречался в США с министром финансов Украины Александром Данилюком и украинским послом Валерием Чалым. Как сообщили в Минфине Украины, во время этой встречи Митчелл отметил, в частности, необходимость создания в Украине антикоррупционного суда.

Напомним, ранее посол США на Украине Мари Йованович приветствовала решение украинского правительства о повышении тарифов, назвав это "одним из самых сильных антикоррупционных шагов".