Итальянская компания поможет реформировать "Нафтогаз"

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" заключил соглашение с итальянской компанией Rothschild S. p.A. о предоставлении инвестиционно-банковских услуг для отделения от компании деятельности по транспортировке природного газа.

Об этом говорится в результатах тендера, обнародованных на официальном сайте государственных публичных закупок ProZorro.

В октябре Rothschild S.p.A. победила в тендере, по результатам которого стороны должны были заключить соответствующий договор. Речь идет о реализации в Украине правил третьего энергопакета Евросоюза, при которых функции управления ГТС и транспортировки топлива должны быть разделены.

"Нафтогаз" должен найти партнеров для управления своей газовой инфраструктурой. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее говорил, что к управлению украинской газотранспортной системой проявляют интерес четыре крупные мировые компании.

На сайте ProZorro указано, что предметом договора являются "инвестиционно-банковские услуги, связанные с обеспечением отделения деятельности по транспортировке природного газа, включая привлечение квалифицированного партнера к управлению газотранспортной системой Украины".

Договор заключен 8 ноября на сумму 98 миллионов гривен (около 3,69 миллиона долларов по текущему официальному курсу) на срок до конца 2020 года.