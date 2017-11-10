Новый закон о ЖКХ: как изменится качество услуг? Мнение депутата

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада поддержала проект закона "О жилищно-коммунальных услугах". Согласно ему, украинцев ожидают нововведения в коммунальной сфере.

Например, внесены существенные изменения в терминологию. В частности, сейчас уборка территории и содержание дома считается "деятельностью". Согласно новым изменениям, такие услуги будут называться "результатом хоздеятельности", направленной на обеспечение потребностей жителей.

По новому закону, жители могут не платить за сети. Люди могут отказаться включить этот пункт в счет. Правда, в таком случае вся ответственность за трубы ложится на них.

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Одним из главных изменений стала ответственность потребителей за оплату долгов за жилищно-коммунальные услуги. За опоздание с оплатой потребитель обязан уплатить пеню. Неустойка будет обозначена в договоре, но не будет превышать 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.

Подробнее об изменениях в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала заместитель председателя Комитета ВР по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Навіщо було вносити зміни у термінологію? Що зміниться через те, що тепер прибирання території і утримання будинку вважається "діяльністю"?

– Термінологія, скажемо так, змінюється лише в категоріях. Вводиться поняття управителя і описується, що розуміється під діяльністю управителя, що він займається утриманням будинку та іншими речами, які йому делегують, якщо делегують власники будинку. Але основний перелік послуг перераховується прямо в тексті закону.

Щодо виробника, виконавця з точки зору цивільного законодавства, виробник не є стороною договору надання послуг. Є виконавець і споживач. Це стандартна термінологія українського цивільного законодавства, тому просто закон про житлово-комунальні послуги старий був узгоджений з правильними, нормальними нормами Цивільного кодексу, і у нас поняття… тобто будь-який виробник, якщо він надає послуги, він є виконавцем, і з точки зору договору, він просто є стороною, яка називається "виконавець".

Це узгодження термінології з діючими цивільними кодексами України. Тому ці речі не є настільки принциповими, хоча вони є також важливими, щоб не вносити сумятицю з питань виробник-виконавець, хоча фактично кожен виконавець послуги він же і є виробником цієї послуги, якщо говорити, наприклад, про послугу того ж управління, і про послугу того ж водопостачання, і теплопостачання, тобто це просто прибрали зайвого посередника, який не є стороною договору.

Ми прибираємо чи вводимо додаткову ланку в термінологію?

– Ні, ми прибрали виробника і залишили лише виконавця.

Хто тоді за комунікації відповідатиме? Від виробника до постачальника?

– Відповідає від виробника до постачальника компанія, яка займається транспортуванням, я так розумію.

Тобто це проміжна ланка?

– Ні. Якщо взяти умовно котельню, ми виробляємо на котельні теплову енергію. Якщо котельня продає тепло, то для споживача цей виробник, котельня є виконавцем, стороною, в договорі він є виконавцем або продавцем товару.

А доступ товару до постачальника хто забезпечує? І хто відповідає за цільність цієї поставки?

– У нашому випадку, коли мова йде про споживача приватного будинку, багатоквартирного будинку, то для нас постачальник тепла, води є виконавцем послуги, і саме він, це його проблема, в який спосіб організований процес виробництва і транспортування.

Для споживача це не має ніякого значення, тому що йому важливо якість і кількість на точці балансової належності. Я хочу, щоб в мене в квартирі було тепло, мені байдуже, звідки в квартирі береться тепло, тому що я маю відносини зі стороною договору, яка називається "виконавець комунальної послуги". Він відповідає переді мною за кількість цієї послуги і якість.

Мешканці можуть або об'єднатись в ОСББ, або ж укласти один колективний договір. Але в разі, якщо люди категорично відмовляються об'єднуватися, договір все одно доведеться укладати. Знадобиться індивідуальна угода, однак, вона матиме деякі особливості. Що саме мається на увазі? Що буде, якщо людина не захоче підписувати індивідуального договору?

– Ми даємо можливість людям, які проживають в багатоквартирних будинках самим за загальними зборами вибрати собі модель відносин з надавачем послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання.

Що це означає? Мешканці можуть сказати: ми хочемо, щоб до нашої квартири за якість відповідали води і тепла наші монополісти, якими є водоканал і теплоенерго. От ми хочемо, щоб, як ви сказали, від виробництва до подачі в квартиру цей монополіст відповідав. Але ми розуміємо, що мережа монополіста закінчилась до такої-то ділянки.

Тепер, якщо б монополіст мав можливість відповідати за якість у вашій квартирі, для цього будинок повинен дати право цьому монополісту обслуговувати вашу внутрішньо будинкову мережу, і тут стоїть питання вашої домовленості як власників цієї мережі з цим монополістом про те, скільки він буде і за скільки він буде готовий обслуговувати цю внутрішньо будинкову мережу в розрахунку на квадратний метр, тобто це обслуговування і є предметом домовленості.

Якщо ви раптом не знаходите згоди з монополістом по обслуговуванню внутрішньо будинкової мережі, наприклад, вони дуже велику ціну ставлять, а вас це не влаштовує, то ви можете відмовитись від ідеї індивідуального договору, а знайти собі іншого, хто буде вам обслуговувати за іншу ціну і укласти колективний договір, коли від вашого імені, від імені всіх співвласників будинку договір буде укладати уповноважена особа з тим монополістом, і ця особа буде вам обслуговувати внутрішньо будинкові мережі.

При чому хочу зазначити: тут немає колгоспу, навіть за колективним договором відповідальність за неоплату є індивідуальною. Умовно будинку нарахували тисячу гривень, оплата пройшла 900.

Так от, водоканал запитує цю уповноважену особу: скажіть, будь ласка, хто у вас є боржниками у будинку? І, наприклад, повторюється протягом року, що є борг і водоканал каже: дайте мені боржників для притягнення, для того, щоб ці боржники заплатили за послуги і подати на них позов до суду, тобто все одно відповідальність навіть за колективним договором буде індивідуальна.

Якщо ви назвали форму, що споживачем є ОСББ, то це третя форма можливих договірних відносин, коли ОСББ як юридична особа укладає від свого імені один договір, і тоді фактично ОСББ відповідає за борги всього будинку. Це один із варіантів.

Я не думаю, що люди захочуть йти цим шляхом, але насправді цей вид договору вже сьогодні передбачений про ОСББ, і тому ми просто продублювали його як можливий варіант за рішенням власників, тобто хоче ОСББ виступити в ролі колективного споживача, будь ласка, вибирайте таку модель.

Четвертий варіант з особливостями, це сьогоднішня ситуація, коли люди нічого не прийняли, нічого не зібрались, то вони мають індивідуальні договори з монополістами, але ви знаєте, що за сьогоднішніх умов навіть коли ми з вами маємо прямі договори з теплоенерго і водоканалами, то вони фізично не відповідають за обслуговування внутрішньо будинкових мереж і не можуть гарантувати якість. Ось тут і є особливість.

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