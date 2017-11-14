Всемирный банк о пенсионной реформе в Украине: мы довольны

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Всемирный банк доволен принятой в Украине пенсионной реформой несмотря на внесенные в закон изменения, заявил во вторник глава ВБ Джим Ен Ким.

Закон о пенсионной реформе вступил в силу 11 октября. Депутаты Рады внесли ряд изменений в одобренный ВБ ранее проект закона о пенсионной реформе. Перед принятием законопроекта директор ВБ по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен сообщила, что банк обсудил с властями Украины проект реформы и по большинству пунктов, по которым у банка были замечания, найдено решение.

"Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию с пенсионной реформой. Это был очень смелый шаг. Мы знаем, что (в закон – ред.) были внесены новые статьи. И мы поддерживаем диалог с министерством. Нам разъяснили, что есть пути, которыми можно обеспечить успешное выполнение реформы даже в принятой форме (с учетом изменений – Ред.). Конечно, лучше бы было, чтобы изменения не вносились. Но реформа имеет запас прочности, и поэтому она будет проведена", — заявил Ким в ходе совместного брифинга с премьером Украины.

Пенсионная реформа не предполагает повышение пенсионного возраста, однако предусматривает повышение максимально необходимого для выхода на пенсию стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в пенсионный фонд. Также закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября. Всего в Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров.

Украина рассчитывает получить пятый транш от МВФ в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока неизвестны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы реформ.