Пенсионная реформа: эксперты советуют надеяться только на себя

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

В Украине стартовала пенсионная реформа, которая является компромиссом между Киевом и МВФ, который требовал радикального повышения пенсионного возраста для украинцев. Пенсионный возраст оставили прежним, однако право на пенсию смогут получить только те, кто имеет трудовой стаж от 25 лет.

Опрошенные РИА Новости Украина экономисты не считают документ реформой и рекомендуют гражданам самостоятельно готовится к выходу на заслуженный отдых.

Пенсию получат "не только лишь все"

Пенсионная реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. К 2028 году претенденты на пенсию должны будут иметь 35 лет беспрерывного трудового стажа.

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Чиновники сами признаются, что новая "реформа" лишит права на пенсию значительную часть населения. По расчетам Минсоцполитики, в 2028 году украинцев без стажа в 35 лет будет большая половина. Все они будут буквально выброшены за пределы новой пенсионной системы и могут надеяться только на мизерную социальную помощь от государства только с 65 лет.

Впрочем, закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд (17 тыс. грн за год страхового стажа). Претендент на государственную пенсию, не получивший стажа, должен будет заплатить государству несколько десятков тысяч гривен.

Также закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября и отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Минимальная пенсия в Украине в рамках принятой Верховной Радой пенсионной реформы с 1 октября увеличивается на 10,7% — с 1,312 тысячи до 1,452 тысячи гривен. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, пенсионная реформа предусматривает увеличение с 1 октября выплат пенсионерам пропорционально их стажу. Благодаря этому для 1,3 миллиона пенсионеров выплаты будут повышены на 200 гривен, для 1,2 миллиона — от 200 до 500 гривен, почти для 2 миллионов — от 500 до 1 тысячи гривен и более 1,1 миллиона — более чем на 1 тысячу гривен.

Наиболее противоречивая норма в пенсионной реформе — это введение обязательного накопительного уровня с 2019 года. При Кабмине уже создана рабочая группа, которая должна разработать дорожную карту его запуска.

Гройсман настолько уверен в успешности "реформы", что считает, что в Украину скоро зайдут иностранные пенсионный фонды.

"Все ведь помнят потерю денег в Сбербанке СССР. Я не хочу повторения такого, поэтому нужны гарантии, чтобы люди знали, что если они делают накопления, то после выхода на пенсию они их получат. Я думаю, что тут нужно привлекать международные фонды, которые имеют хорошую репутацию, являются достаточно устойчивыми", - сказал Гройсман.

По его словам, разработкой соответствующего законопроекта сейчас будет заниматься правительство вместе с депутатами, которые имеют ряд хороших инициатив.

35-летним на пенсию рассчитывать не стоит

РИА Новости Украина опросила экономических экспертов, как они оценивают пенсионную реформу и как они готовятся к собственному пенсионному возрасту. Собеседники агентства находятся в экономически активном возрасте, поэтому готовятся к собственному выходу на заслуженный отдых, не рассчитывая на помощь государства. Инициативам правительства полностью не доверяют.

Алексей Дорошенко, председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей:

"У меня нет никакой пенсионной стратегии, на деньги которые я заработаю, буду жить я и мои родственники. Я не не рассчитываю на государственную пенсию. Об этом даже страшно подумать. Если бы у нас работали пенсии негосударственных пенсионных фондов, то это другой вопрос, можно было бы вкладывать туда средства. Давайте посмотрим Польшу, — кто был основным инвестором украинских предприятий до 2008 года? Пенсионные негосударственные пенсионный фонды, именно они вкладывали деньги в украинские предприятия. Поскольку каждые несколько лет пересматривается система пенсионных накоплений, рассчитывать на то, что пенсии будут справедливыми не приходится. УНИАН Пенсия в ДНР и Украине: есть разница

Я являюсь экономически активной частью общества, поэтому пытаюсь сам создавать материальные блага, не обращая внимание на государство. На сегодняшний день в тени находится 40% экономики, государство несколько раз проводила амнистию капитала, в том числе по заработным платам, однако ничего не изменилось, результат известен. Проблема в том, что малый и средний бизнес не доверяет государству в средней и долгосрочной перспективе, в рамках 3-5 лет у нас нет никакой преемственности в социальных и экономических вопросах. Новая власть начинает демонтировать то, что сделала предыдущая.

Малый уровень накоплений со стороны населения объясняется низким доверием к банковской системе, люди в Украине живут одним днем и почти не делают сбережений, это негативно отображается как на экономике, так и на благосостоянии людей".

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности



"Я не собираюсь планировать свой пенсионный возраст, равно как и не собираюсь планировать свою жизнь на Марсе. Это не имеет ни малейшего смысла. В Украине планировать пенсию — настолько же абсурдное занятие, что и носить воду в решете.

В Украине вообще невозможно накопить на достойную пенсию. Либо у тебя будет бизнес, который тебя будет кормить, когда ты выйдешь на пенсию, либо ты будешь планировать свою жизнь где-нибудь еще. Других вариантов нет. Для каждого отдельного гражданина имеет смысл говорить о пенсионном планировании. О частном пенсионном фонде говорить невозможно, поскольку здесь некуда вкладывать деньги, нет ни малейшего шанса, что вы их вернете. Инвестиции в Украину будут отсутствовать, пока государство не начнет выполнять свою прямую обязанность — станет гарантировать права собственности.

Я не считаю данные изменения реформой, потому что реформы нет, есть попытка сократить количество получателей пенсий, и сократить количество будущих пенсионеров, при этом, не индексируя пенсии нынешних пенсионеров. Это попытка весьма успешная, если вы внимательно прочитаете принятый закон, допустим, пункт второй переходных положений, то вы обнаружите, что в нарушение пункта 2 переходных положений размер пенсионной выплаты, а не пенсии с 1 октября этого года повышается на 79 грн относительно прожиточного минимума для трудоспособных, установленного до 1 декабря 2017 года.

То есть, не пенсия увеличилась, а в нарушение Конституции произошло увеличение так называемой пенсионной выплаты, которая не является пенсией. Следовательно, в любой момент эта самая повышенная пенсионная выплата может быть прекращена в силу того, что Конституция имеет приоритет над любым законом. Таким образом, Кабмин может прекратить выплату в любой момент, поскольку она регулируется исключительно законом о госбюджете, а в проекте госбюджета на следующий год таких изменений нет. В бюджете будущего года вообще никаких изменений не произошло, потому что с 15 сентября подана минимальная пенсия в размере 1373 грн на 1 января, соответственно 1427 с 1 мая и 1497 грн с 1 декабря будущего года. Даже по расчетам Минсоцполитики, к 2028 году право на получение пенсии по возрасту будут иметь только 55% из общего числа пенсионеров, а 45% не будут иметь права на пенсию по возрасту, потому что не будут иметь страхового стажа. В лучшем случае, они могут рассчитывать на соцвыплату в размере прожиточного минимума. В 2028 году благодаря тем изменениям, которые были внесены в действующее законодательство законопроектом 6614, половина украинских пенсионеров будут получать одну и ту же социальную выплату в размере прожиточного минимума, соответственно, возникает резонный вопрос, какой смысл что-то планировать в таких условиях? УНИАН Людмила Супрун: Кабмин - причина роста дефицита Пенсионного фонда

Все от 65 лет будут получать эту помощь, в независимости от того, работал ты легально или нет. Большинство тех, кому сейчас 35 и старше, у них до 2028 года вообще никаких шансов получить эти необходимые 35 лет стажа. Следовательно, раз нет никаких шансов получить необходимый стаж, следовательно, деньги будут уплачиваться одни и те же. Поэтому возникает резонный вопрос: а зачем им платить налоги или страховые взносы, какой смысл обворовывать себя сейчас, чтобы не получать потом ничего? Это какой то экономический мазохизм".

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Андрей Блинов, экономический эксперт

"Новая пенсионная система сейчас выгодна людям, которая немного перечисляли взносов в пенсионный фонд или не долго работали в легальной сфере, поскольку для них существует система доплат до уровня минимальной пенсии, это сейчас будет 1352 гривны с 1 октября, и второе это доплаты для тех людей, которым не хватает трудового стажа, им платят помощь по бедности — 949 грн это не пенсия, но по сути, это воспринимается, как пенсия. Эти деньги выплачивает как Пенсионный фонд, так и госбюджет, поскольку бюджетные дотации в Пенсионный фонд составили 141 млрд. грн.

Люди, которые связаны с малым бизнесом, не заинтересованы в этой системе, потому что максимальный уровень пенсий сохраняется на уровне 10 740 грн. Соответственно человек, у которого было 40-50 тысяч гривен взносов в месяц, он будет получать не более, чем 10 тыс. грн. Это будет невыгодно для предпринимателей, которые работают на свой страх и риск и которые много получают. Другое дело, что когда они работают в тех секторах, где платят мало налогов и взносов, либо работают за рубежом, для них система выгодна в том плане, что они, не выплачивая большую сумму взносов в Пенсионный фонд, потом смогут получать помощь от государства наравне со всеми. Один из главных демотивирующих факторов пенсионной реформы — отсутствие справедливости. Думаю, было бы честней повысить пенсионный возраст, а не выдумывать велосипед с трудовым стажем и прочими новациями, которые только озлобляют общество.

К тому моменту, когда придет мой пенсионный возраст, поменяются уже 5 премьеров и 5 министров соцполитики, они до моего выхода на пенсию все перепишут. Состояние солидарной пенсионной системы будет зависеть от состояния экономики, поэтому необходимо работать с третьим накопительным уровнем, раскладывать деньги по частным пенсионным фондам, по банковским депозитам, недвижимости, которую можно будет сдавать в аренду. Я знаю многих людей в возрасте 50 лет, которые купили однокомнатные квартиры возле метро и сдают их в аренду, получая доходы, которые в разы превышают государственную пенсию".

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