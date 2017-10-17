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    Гаврилечко: в Украине пенсионные стандарты беднейших стран Африки

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    Пенсионная реформа: суть и скрытое (135)

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    Не прошло и нескольких дней с момента подписания президентом Украины закона, а пенсионеры стали получать "осовремененные" пенсии. Вот только никаких обещанных "всем по 1000 грн." не получили, отмечает эксперт Юрий Гаврилечко.
    Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Третьего октября депутата приняли законопроект и даже рассмотрели 2151 поправку к документу. Из 12 миллионов пенсионеров, 9 миллионам правительство повышает пенсии.  А так же почти 6 миллионам провели осовременивание пенсий.

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    В Минсоцполитики заявили, что у миллион триста тысяч человек после пересчета выплаты увеличатся только на 200 гривен. Еще почти столько же получат надбавку в 200-500 гривен. А около 2 миллионов пенсионеров  прибавка составит от пятисот до тысячи гривен. И еще для одного миллиона ста тысяч пенсионеров – выплаты вырастут более чем на тысячу гривен.

    В общем, более 5,6 млн получат осовремененные выплаты: то есть в формуле расчета пенсии будет учитываться не средняя зарплата в течение трех лет до момента выхода на пенсию, а просто средняя зарплата за прошлый год. Таким образом, инфляция не будет «съедать» выплаты "старым" пенсионерам. Но при этом,  минимальная пенсия отныне будет 1452 гривен, а пенсионный возраст с 60 лет. Но, как уверяют эксперты, анонсированные правительством высокие надбавки на самом деле не такие большие.

    "Подачки к пенсии составили на порядок меньшие суммы. Кому-то — 80, кому-то 150 грн. Больше всего повезло тем, кто не имел права на пенсию, а получал социальную помощь в размере 949 грн. Им должны были добавить больше 400 грн. Ничего удивительного в таком несоответствии между обещанным и реальным нет. Ведь если уж за мошенничество и обман чиновники не несут ни малейшей ответственности, так за пустые обещания — тем более", — отмечает эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

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    Как считает экономист, принятые ВР изменения в законодательство приведут к:

    — фактическому увеличению пенсионного возраста до 65 лет для абсолютного большинства будущих пенсионеров;

    — снижению количества лет жизни на пенсии (из-за увеличения пенсионного возраста украинские пенсионеры будут меньше времени наслаждаться заслуженным отдыхом);

    — снижению размера пенсии для будущих пенсионеров по сравнению с тем, что они получали до принятия проекта №6614;

    — снижение более чем в 2 раза теоретически возможного размера индексации пенсий;

    — отказ государства от социальных гарантий для студентов, рожениц, чернобыльцев, наемных работников, трудящихся в тяжелых и особо тяжелых условиях; 

    — и… нарушения статей 1, 8, 9, 22, 58 Конституции Украины и ряда международных обязательств Украины.

    Молдавская пенсионерка
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    "Приведу лишь один пример, на который обратили внимание в Главном юридическом управлении парламента. Изменениями в части первой статьи 25 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (подпункт 10 пункта 19 раздела I проекта) величина оценки одного года страхового стажа за период участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования уменьшена с 1,35% до 1%. Соответственно, снижение размера пенсий, которое произойдет вследствие уменьшения величины оценки одного года страхового стажа, может привести к нарушению положений Конвенции Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения № 102, ратифицированной Законом Украины от 16 марта 2016 № 1024-VIII и вступившей в силу для Украины 6 июня 2017 года. Положениями настоящей Конвенции предусмотрено, что размер пенсии по возрасту на момент выхода на пенсию должен составлять не менее 40% заработной платы работника, который имеет не менее 30 лет стажа, учитываемого при исчислении пенсии", — резюмирует эксперт.

    Скриншот с сайта Facebook

    Пожилая женщина на рынке
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Также, по мнению Юрия Гаврилечко, размер периодической помощи в связи со старостью, как это определено в положениях Европейского кодекса социального обеспечения (также ратифицированной Украиной) не может быть менее 40% от общей заработной платы рядового совершеннолетнего неквалифицированного рабочего мужского пола при наличии 30 летнего стажа уплаты взносов в соответствующей системе страхования, определенной национальным законодательством. А в случае, если помощь обусловлена минимальным сроком уплаты взносов или работы, то граждане могут рассчитывать на сокращенную помощь по старости (30% от средней зарплаты), если к 65 годам имеют 15 лет уплаты взносов или работы. В Украине же, такие граждане могут рассчитывать в лучшем случае на социальное пособие, равное по величине прожиточному минимуму (т.е. 1 312 гривен). Зачем же это было сделано?
    Скриншот с сайта Facebook

    Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
    REUTERS Gleb Garanich
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    "Официальная версия – "чтобы сократить расходы Пенсионного фонда и осовременить пенсии". На деле же лишь для того, чтобы организовать получение очередного транша МВФ. Хотите это оспорить? Ну тогда приведу слова министра финансов Украины Александра Данилюка: "Ключевое условие для получения следующего транша — это пенсионная реформа". В отличии от своих старших коллег, хоть немного маскирующих истинные цели своих действий, рубаха-парень Данилюк честно и откровенно раскрывает действительное положение дел. Впрочем, а чего еще можно ожидать от неграмотных и необразованных реформаторов? Много рассуждая о том, что мы идем в Европу, так называемые "еврооптимисты", на практике оказываются сущими "африканистами", последовательно приближая уровень жизни в Украине к "стандартам" самых бедных стран Африки", — считает Юрий Гаврилечко.
    Скриншот с сайта Facebook

    В результате, отечественные пенсионеры станут еще беднее и бесправнее. В то время как в Евросоюзе пенсионеры – это влиятельный класс потребителей, поскольку им есть на что жить и есть что тратить. Средства пенсионеров зачастую составляют значительную долю внутренних инвестиций и стимулируют развитие внутреннего рынка ЕС, подчеркивает эксперт. 

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