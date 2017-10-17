Гаврилечко: в Украине пенсионные стандарты беднейших стран Африки

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Третьего октября депутата приняли законопроект и даже рассмотрели 2151 поправку к документу. Из 12 миллионов пенсионеров, 9 миллионам правительство повышает пенсии. А так же почти 6 миллионам провели осовременивание пенсий.

В Минсоцполитики заявили, что у миллион триста тысяч человек после пересчета выплаты увеличатся только на 200 гривен. Еще почти столько же получат надбавку в 200-500 гривен. А около 2 миллионов пенсионеров прибавка составит от пятисот до тысячи гривен. И еще для одного миллиона ста тысяч пенсионеров – выплаты вырастут более чем на тысячу гривен.

В общем, более 5,6 млн получат осовремененные выплаты: то есть в формуле расчета пенсии будет учитываться не средняя зарплата в течение трех лет до момента выхода на пенсию, а просто средняя зарплата за прошлый год. Таким образом, инфляция не будет «съедать» выплаты "старым" пенсионерам. Но при этом, минимальная пенсия отныне будет 1452 гривен, а пенсионный возраст с 60 лет. Но, как уверяют эксперты, анонсированные правительством высокие надбавки на самом деле не такие большие.

"Подачки к пенсии составили на порядок меньшие суммы. Кому-то — 80, кому-то 150 грн. Больше всего повезло тем, кто не имел права на пенсию, а получал социальную помощь в размере 949 грн. Им должны были добавить больше 400 грн. Ничего удивительного в таком несоответствии между обещанным и реальным нет. Ведь если уж за мошенничество и обман чиновники не несут ни малейшей ответственности, так за пустые обещания — тем более", — отмечает эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Как считает экономист, принятые ВР изменения в законодательство приведут к:

— фактическому увеличению пенсионного возраста до 65 лет для абсолютного большинства будущих пенсионеров;

— снижению количества лет жизни на пенсии (из-за увеличения пенсионного возраста украинские пенсионеры будут меньше времени наслаждаться заслуженным отдыхом);

— снижению размера пенсии для будущих пенсионеров по сравнению с тем, что они получали до принятия проекта №6614;

— снижение более чем в 2 раза теоретически возможного размера индексации пенсий;

— отказ государства от социальных гарантий для студентов, рожениц, чернобыльцев, наемных работников, трудящихся в тяжелых и особо тяжелых условиях;

— и… нарушения статей 1, 8, 9, 22, 58 Конституции Украины и ряда международных обязательств Украины.

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"Приведу лишь один пример, на который обратили внимание в Главном юридическом управлении парламента. Изменениями в части первой статьи 25 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (подпункт 10 пункта 19 раздела I проекта) величина оценки одного года страхового стажа за период участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования уменьшена с 1,35% до 1%. Соответственно, снижение размера пенсий, которое произойдет вследствие уменьшения величины оценки одного года страхового стажа, может привести к нарушению положений Конвенции Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения № 102, ратифицированной Законом Украины от 16 марта 2016 № 1024-VIII и вступившей в силу для Украины 6 июня 2017 года. Положениями настоящей Конвенции предусмотрено, что размер пенсии по возрасту на момент выхода на пенсию должен составлять не менее 40% заработной платы работника, который имеет не менее 30 лет стажа, учитываемого при исчислении пенсии", — резюмирует эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Также, по мнению Юрия Гаврилечко, размер периодической помощи в связи со старостью, как это определено в положениях Европейского кодекса социального обеспечения (также ратифицированной Украиной) не может быть менее 40% от общей заработной платы рядового совершеннолетнего неквалифицированного рабочего мужского пола при наличии 30 летнего стажа уплаты взносов в соответствующей системе страхования, определенной национальным законодательством. А в случае, если помощь обусловлена минимальным сроком уплаты взносов или работы, то граждане могут рассчитывать на сокращенную помощь по старости (30% от средней зарплаты), если к 65 годам имеют 15 лет уплаты взносов или работы. В Украине же, такие граждане могут рассчитывать в лучшем случае на социальное пособие, равное по величине прожиточному минимуму (т.е. 1 312 гривен). Зачем же это было сделано?

Скриншот с сайта Facebook

"Официальная версия – "чтобы сократить расходы Пенсионного фонда и осовременить пенсии". На деле же лишь для того, чтобы организовать получение очередного транша МВФ. Хотите это оспорить? Ну тогда приведу слова министра финансов Украины Александра Данилюка: "Ключевое условие для получения следующего транша — это пенсионная реформа ". В отличии от своих старших коллег, хоть немного маскирующих истинные цели своих действий, рубаха-парень Данилюк честно и откровенно раскрывает действительное положение дел. Впрочем, а чего еще можно ожидать от неграмотных и необразованных реформаторов? Много рассуждая о том, что мы идем в Европу, так называемые "еврооптимисты", на практике оказываются сущими "африканистами", последовательно приближая уровень жизни в Украине к "стандартам" самых бедных стран Африки", — считает Юрий Гаврилечко.

В результате, отечественные пенсионеры станут еще беднее и бесправнее. В то время как в Евросоюзе пенсионеры – это влиятельный класс потребителей, поскольку им есть на что жить и есть что тратить. Средства пенсионеров зачастую составляют значительную долю внутренних инвестиций и стимулируют развитие внутреннего рынка ЕС, подчеркивает эксперт.