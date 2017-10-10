Ткач: у власти есть считанные месяцы, чтобы "спасти" пенсионеров

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Повышенные после перерасчета пенсии украинские пенсионеры получат уже до 25 октября. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Он также обратился в органы Пенсионного фонда с тем, чтобы они уведомили каждого пенсионера о новом размере повышения и о размере перерасчета.

Насколько изменится реальный размер пенсий, в эфире радиостанции Голос Столицы оценил эксперт группы "Пенсионная система" Реанимационного Пакета Реформ Александр Ткач.

Скриншот Голос Столицы Александр Ткач

(текст публикуется на языке оригинала)

З жовтня мінімальна пенсія становить 1 452 гривні. Хто отримає мінімальну пенсію, а кому — підвищать?

— Всі, хто має право на отримання пенсії солідарної пенсійної системи. А це всі, наприклад, хто має навіть 15 років страхового стажу, вони теж підпадають під цю норму. А от вже з 1 січня у нас будуть інші правила: там потрібно для отримання виплат солідарної системи буде мати вже 25 років стажу. Але ми можемо поговорити про тих, кого торкнеться це підвищення, тому що воно далеко не всіх категорій торкнеться, але більшість людей — понад 5,6 мільйонів пенсіонерів — отримають підвищення, і воно буде для них досить суттєвим, з огляду на те, що останні кілька років ніяких осучаснень пенсій, як це мало здійснюватися, не робилося. Тому, виходячи з показника середньої зарплати для перерахунку пенсій, 3 764 гривні, виходячи зі стажу, який сьогодні є у цих пенсіонерів, і виходячи з коефіцієнту стажу 1,35, який буде змінений з 1 січня, але зараз він поки що залишається, буде здійснюватися перерахунок. Я можу озвучити навіть конкретну таку цифру, бо вчора пан міністр сам її озвучував. Наприклад, для вчительки, яка вийшла на пенсію ще в 94-му році і має досить великий стаж, пенсія у неї сьогодні складає 1 682 гривні, а після перерахунку вона складатиме 2 841 гривню. Тобто ми бачимо дуже суттєве підвищення, якщо брати у відсотках.

Але так буде не у всіх, у когось воно буде 200 гривень, чи 1 000 гривень, але уряд анонсує, що середнє підвищення пенсій становитиме приблизно 650 гривень. Тобто пенсіонерам є за що порадіти, бо дійсно про них не забули, зробили їм перерахунок. Тим же громадянам, які стають до праці, чи яким сьогодні 30-40 років, їм слід задуматися про свою майбутню пенсію, тому що пенсія солідарної системи для них об'єктивно буде зменшуватися, оскільки оцей коефіцієнт стажу, який був 1,35, він з 1 січня скасовується, він буде дорівнювати одиниці. Тому кожна людина розуміє, що для того, щоб отримувати пенсію, принаймні на рівні сьогоднішньої, доведеться працювати довше, а розмір пенсії, очевидно, буде меншим у зв'язку зі зменшенням оцих коефіцієнтів у формулі розрахунку пенсій. І щоб цього не допустити, на постійні вимоги окремих нардепів, було все таки прийнято політичне рішення, щоб з 1 січня 2019 року для тих, кому ще не виповнилося 50 років на ту дату, запровадити обов'язкову накопичувальну систему, так званий другий рівень пенсійної системи.

Другий рівень, його наявність нівелює необхідність працювати 30 чи 40 років, щоб отримувати пенсію?

— Ні. Я думаю, все-таки потрібно ще проводити нам дуже велику роз'яснювальну роботу. Пенсія з другого рівня ніяк не відміняє ні вашу пенсію, зароблену з першого рівня, ні відповідні зобов'язання як держави, так і працівника, так і роботодавця, стосовно фінансування виплат з першого рівня. Пенсію з другого рівня ви будете отримувати незалежно від того, чи є у вас пенсія на першому рівні. Але відрахування на перший рівень, цю солідарну систему, як сьогодні вони є, тобто ЄСВ, 22%, так вони і залишаються. А джерелом фінансування другого рівня буде не ЄСВ, а частина доходу працівника, і це ще йдуть відповідні дебати, чи це буде та частина, що до оподаткування, чи це буде та частина, що після оподаткування.

Раціонально було б зробити, щоб працівник взагалі не відчув ніякої різниці, тобто щоб йому просто зменшували якимось чином податкові зобов'язання, все одно ж податковим агентом є роботодавець, а не сам працівник, і за рахунок цього зменшення податкових зобов'язань на 2-5%, до 7%, у людини б формувалися вже індивідуальні пенсійні накопичення, які будуть інвестуватися, які будуть успадковуватися, і якими вона буде розпоряджатися на власний розсуд при виникненні певних підстав, які називаються пенсійними. І ці виплати вже потім будуть складати основу другого пенсійного гаманця. Бо перший пенсійний гаманець у нас, по суті, віртуальний. Сьогодні ми платимо в Пенсійний фонд як в чорну діру, і ці гроші йдуть на виплати сьогоднішнім пенсіонерам, ніякої власності у вас на них немає. А от оцей другий гаманець другого рівня, це вже буде ваша власність, ви будете їх відкладати і вже розпоряджатися ними на ваш розсуд, а не на розсуд держави чи якихось постанов уряду.

Коли цей механізм почне діяти?

— Це повинно запрацювати, як записано, що перерахування внесків до цієї системи має розпочатися з 1 січня 2019 року. Тому і у нас з вами, і у нашого уряду, який це анонсував, і у наших законодавців фактично залишилося 14 місяців, щоб побудувати цю систему, протестувати і запустити. Основою цієї системи будуть недержавні пенсійні фонди, які вже існують, які діють, але попереду — дуже багато роботи, починаючи від інформаційно-роз'яснювальної, і закінчуючи системою автоматизації, системою адміністрування цих внесків, системою регулювання, державного нагляду, відповідальності, в тому числі кримінальної, людей, які будуть управляти цими накопиченнями. Тобто роботи дуже багато, залишилося 14 місяців, а це треба не лише напрацювати, але і внести ці закони до парламенту, проголосувати, ввести в дію і так далі. Тобто час вже йде на місяці.

Тобто необхідні запобіжники, щоб гроші, які вкладають в ці недержавні пенсійні фонди, просто не зникли?

— Так, це — найголовніше. Гарантії збереження, примноження і захисту пенсійних накопичень. Над цим треба працювати дуже серйозно, тому що за цими грошима будуть спостерігати мільйони пар очей.

Чому не банк? Чому недержавні пенсійні фонди?

— В усьому світі, принаймні, в Європі, цим займаються недержавні пенсійні фонди, я маю на увазі другий рівень пенсійної системи, цим займаються як правило недержавні пенсійні фонди і частково компанії зі страхування життя. У нашій моделі, в європейській моделі, американській моделі — саме такий підхід. Банки, по суті, сьогодні вже допущені до цієї системи, але вони працюють на третьому рівні, у вигляді пенсійних депозитних рахунків. Якщо буде відповідна законодавча ініціатива, що люди можуть накопичувати кошти другого рівня не тільки в недержавних пенсійних фондах, а й в інших банківських установах, а можливо, у них будуть якісь індивідуальні пенсійні рахунки в інших системах, скажімо, в брокерських. Але я думаю, що той час, що у нас залишився, і ті фінансові інституції, які у нас є, то все-таки систему треба вибудовувати на базі тих інституцій, що існують. Поступово суспільство саме до цього дійде.

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Напомним, Верховная Рада 3 октября проголосовала за судебную и пенсионную реформы. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал этот день историческим для страны. Такого же мнения придерживается и президент Петр Порошенко. Тем временем, политический аналитик Дмитрий Корнейчук высказал мнение, что президент своей поддержкой пенсионной реформы показал украинцам, что относится к ним как к рабам, мнение которых не имеет значения.