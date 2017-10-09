Все на пенсии будем. Что на самом деле подписал Порошенко

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Порошенко одобрил

Глава государства Петр Порошенко накануне одобрил скандальную пенсионную реформу, подписав закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".

Президент заявил, что с подписанием документа в обществе по отношению к пенсионерам восстанавливается справедливость.

"Хочу поздравить всех пенсионеров, потому что восстанавливается справедливость. Причем подчеркиваю, что Закон предусматривает не только сейчас повышение, потому что всегда пенсионерам пытались повысить выплаты перед выборами. Мы это делаем сейчас, и осовременивание пенсий заложено как эффективно работающий механизм на постоянной основе", — заявил Порошенко.

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Как отметил глава государства, "когда-нибудь мы все будем пенсионерами".

По его словам, сейчас важно сделать все возможное, чтобы украинские пенсионеры быстрее получили перерасчет пенсий.

"Сколько нас пугали, что мы не сможем провести пенсионную реформу без повышения пенсионного возраста. Мы совместно нашли оптимальный механизм. И, кстати, хотел бы отдельно подчеркнуть, аргументация наша была настолько убедительной, что ее подержало и международное сообщество", — подытожил Порошенко.

На подписание президентом пенсионной реформы отреагировал и премьер-министр Владимир Гройсман, заявив, что обещал повысить пенсии.

"Как я и обещал, все пенсионеры уже в октябре получат новые увеличенные пенсии! Спасибо каждому за поддержку!" — заявил премьер.

Реакция в обществе

Пользователи сети бурно отреагировали на одобрение Порошенко реформы. Так, в комментариях к посту президента о подписании закона в Facebook блогеры и обычные граждане оставили множество негативных комментариев.

"Печально как…. если мы теперь Европа, то почему наши пенсионеры не живут так, как пенсинеры в Европе?", "А как быть с пенсиями экс-переселенцев, которым посчастливилось избавиться от статуса переселенца, приобрести недвижимость на подконтрольной территории и зарегистрировать место жительства? Но вместо повышения осовременивания пенсии их с 01 августа 2017 года вообще лишили, издевательски приходят отписки об обращении в суд, а суды затягиваются до 1 года. Как и на что жить!!!", "А миллионы вы лишили пенсии, тех, которые не имели возможности работать легально в 90-х годах, так как большинство предприятий закрылось и люди выживали на базарах. Почему вы об этом молчите?????" — сокрушаются пользователи соцсети.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук назвал подписание Порошенко реформы пенсионным геноцидом.

"Порошенко подписал закон о пенсионном геноциде. Считаю, что это достойный результат Майдана. За это же там стояли?" - написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

По мнению экспертов, реформа приведет к увеличению пенсионного возраста и сокращению числа получателей пенсий, а многие граждане вообще рискуют остаться без пенсий.

Суть и последствия

Верховная Рада, посулив в очередной раз улучшение качества жизни, одобрила пенсионную реформу 3 октября. За соответствующий законопроект проголосовали 288 народных депутатов.

Закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября, а также отмену налогообложения пенсий для работающих граждан.

Реформа предусматривает повышение соцвыплат пенсионерам как минимум до 1452 грн и повышение необходимого страхового стажа до 35 лет в 2028 году.

Теперь для выхода на пенсию в 60 лет будет необходимо 25 лет стажа в 2018 году и с каждым годом на 12 месяцев больше, вплоть до 35 лет в 2028 году. Для выхода на пенсию в 63 года — от 15 до 25 лет стажа в 2018 году, и также с каждым годом на 12 месяцев больше, до 25-35 лет в 2028 году. Для выхода на пенсию в 65 лет — 15 лет страхового стажа в 2019 году, и с каждым годом верхний предел на 12 месяцев больше, до 15-24 лет в 2028 году.

Согласно документу, льготный трудовой стаж для чернобыльцев, врачей и педагогов, досрочный выход на пенсию для них невозможен. Исключение сделано только для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир заявил, что украинцы смогут купить неограниченное количество страхового стажа для выхода на пенсию.

"На сегодняшний день минимальный страховой взнос составляет 704 гривни в месяц — это 22% от минимальной зарплаты в 3200 гривен, но для докупки стажа эта сумма умножается на 2", — сказал Шамбир.

По его словам, стоимость покупки одного года страхового стажа составит около 17 000 гривен.

Напомним, всего в Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров.