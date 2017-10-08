наверх
08.10.201704:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Эксперт: принятая парламентом пенсионная реформа - это социальный переворот

    Тема:

    Пенсионная реформа: суть и скрытое (118)

    (обновлено: )2
    По словам политолога Алексея Якубина, за законопроекты о Донбассе народные депутаты бились, а в вопросе пенсионной реформе такого рвения в Верховной Раде не было.
    РИА Новости Украина

    "Главная цель пенсионной реформы – уменьшение количества граждан, которые будут выходить на пенсию, причем радикальное уменьшение. В нормах уменьшается, например, коэффициент начисления за рабочие годы плюс де-факто повышается пенсионный возраст через понятие трудового стажа", – сказал политолог в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина

    Читайте также: Пенсионная реформа: сюрпризы будут, не расслабляйтесь — эксперт

    Напомним, Рада одобрила закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Такое решение поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Первые кадры с места наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017. Видео
    Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Как ответит РФ на закон о реинтеграции Донбасса — мнение Разумкова. Видео
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Якубин: принятая Радой пенсионная реформа - это социальный переворот. Видео
    Пенсионная реформа: суть и скрытое