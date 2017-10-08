Эксперт: принятая парламентом пенсионная реформа - это социальный переворот

"Главная цель пенсионной реформы – уменьшение количества граждан, которые будут выходить на пенсию, причем радикальное уменьшение. В нормах уменьшается, например, коэффициент начисления за рабочие годы плюс де-факто повышается пенсионный возраст через понятие трудового стажа", – сказал политолог в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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Напомним, Рада одобрила закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Такое решение поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.