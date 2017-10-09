Хроника 8 октября: запуск пенсионной реформы, вече в Николаеве, смерть на марафоне

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 8 октября, президент Петр Порошенко одобрил пенсионную реформу. По информации СМИ во время вчерашнего марафона в Киеве умер директор "Тернопольского мясокомбината", к тому же сторонники единства Испании и Каталонии вышли накануне на улицы Барселоны на массовую демонстрацию. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко одобрил пенсионную реформу

Президент Петр Порошенко в воскресенье, 8 октября, одобрил пенсионную реформу. Он подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", которым вводится пенсионная реформа. "Мы это делаем сейчас и осовременивание пенсий заложено как эффективно работающий механизм на постоянной основе", — заявил президент при подписании закона.

Вече в Николаеве

Вече в поддержку мэра Николаева Александра Сенкевича, отправленного в отставку, прошел накануне на главной площади города. Горсовет 5 октября отправил в отставку мэра, выразив ему недоверие. Сенкевичу в июне вручили протокол о коррупционном нарушении. Мэр обвиняется в том, что при голосовании на сессии горсовета 24 ноября 2015 года о начислении ему заработной платы, он не заявил о конфликте интересов.

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Имущество и счета братьев Клюевых арестованы

Имущество и банковские счета бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главы Администрации президента Андрея Клюева и его брата, бывшего члена Партии регионов Сергея Клюева, арестованы в рамках уголовных дел, которые расследует Генпрокуратура. В ГПУ не уточнили, в каких именно странах арестовали имущество братьев Клюевых и на какую сумму.

Смерть участника марафона в Киеве

В воскресенье, 8 октября, в Киеве прошел восьмой международный марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2017. Участники забега стартовали с Майдана Незалежности. По информации СМИ во время марафона умер директор "Тернопольского мясокомбината" Виктор Малюта. Пока правоохранители квалифицировали произошедшее как внезапную смерть, но окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Многотысячный митинг за единую Испанию

Сторонники единства Испании и Каталонии вышли накануне на улицы Барселоны на массовую демонстрацию. Организаторы — платформа "Каталонское гражданское общество" — называют акцию митингом "молчаливого большинства", т.к. явка на референдуме о независимости составила около 43%. Организаторов поддержали 50 различных движений и ряд политических партий.

НАТО создает подразделения, которые буду бороться с "враждебной пропагандой"

Постоянный комитет гражданского измерения безопасности ПА НАТО принял проект резолюции, предусматривающий расширение помощи в сфере стратегических коммуникаций странам-партнерам, в частности Грузии, Молдове и Украине. Также резолюция предусматривает продление ограничительных мер в отношении онлайн-активности террористов, подрывных и дезинформационных кампаний.

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Пожар в ТЦ под Москвой

Торговый центр "Синдика", расположенный у МКАД близ столичного района Строгино, загорелся в воскресенье днем, к вечеру пламя охватило 55 тысяч квадратных метров, часть здания обрушилась. "На данный момент два человека пострадали. Один из них госпитализирован в Склифосовского (НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского), второму оказали помощь амбулаторно", — сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

В Китае наказали более миллиона чиновников за коррупцию

В Китае только за последние пять лет были наказаны 1 миллион 300 тысяч чиновников, которые были уличены в коррупции. Отмечается, что все эти чиновники – члены правящей партии. Среди наказанных 650 тысяч человек были чиновниками на уровне деревень и поселков. Их осудили за мелкие коррупционные преступления. Каким именно наказаниям подверглись нарушители, не уточняется.