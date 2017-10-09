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    Аналитика и комментарии

    Хроника 8 октября: запуск пенсионной реформы, вече в Николаеве, смерть на марафоне

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    Накануне в Николаеве прошло вече в поддержку отправленного в отставку мэра Александра Сенкевича, стало известно, что были арестованы имущество и счета братьев Клюевых, а в ТЦ под Москвой произошел масштабный пожар.
    На вече в Николаеве собрались 2 тысячи человек
    facebook.com/mykolaivpolice/

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В воскресенье, 8 октября, президент Петр Порошенко одобрил пенсионную реформу. По информации СМИ во время вчерашнего марафона в Киеве умер директор "Тернопольского мясокомбината", к тому же сторонники единства Испании и Каталонии вышли накануне на улицы Барселоны на массовую демонстрацию. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Порошенко одобрил пенсионную реформу

    Порошенко о подписанной им пенсионной реформе
    Страница Петра Порошенко в Facebook
    Порошенко при подписании пенсионной реформы: все будем пенсионерами

    Президент Петр Порошенко в воскресенье, 8 октября,  одобрил пенсионную реформу. Он подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", которым вводится пенсионная реформа. "Мы это делаем сейчас и осовременивание пенсий заложено как эффективно работающий механизм на постоянной основе", — заявил президент при подписании закона. 

    Вече в Николаеве

    Вече в поддержку мэра Николаева Александра Сенкевича, отправленного в отставку, прошел накануне на главной площади города. Горсовет 5 октября отправил в отставку мэра, выразив ему недоверие. Сенкевичу в июне вручили протокол о коррупционном нарушении. Мэр обвиняется в том, что при голосовании на сессии горсовета 24 ноября 2015 года о начислении ему заработной платы, он не заявил о конфликте интересов.

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    Имущество и счета братьев Клюевых арестованы 

    Имущество и банковские счета бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главы Администрации президента Андрея Клюева и его брата, бывшего члена Партии регионов Сергея Клюева, арестованы в рамках уголовных дел, которые расследует Генпрокуратура. В ГПУ не уточнили, в каких именно странах арестовали имущество братьев Клюевых и на какую сумму.  

    Смерть участника марафона в Киеве 

    В Киеве прошел Wizz Air Kyiv City Marathon 2017
    Украинское фото
    Марафон в Киеве: дождь и разноцветные бегуны

    В воскресенье, 8 октября, в Киеве прошел восьмой международный марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2017. Участники забега стартовали с Майдана Незалежности. По информации СМИ во время марафона умер директор "Тернопольского мясокомбината" Виктор Малюта. Пока правоохранители квалифицировали произошедшее как внезапную смерть, но окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.   

    Многотысячный митинг за единую Испанию

    Сторонники единства Испании и Каталонии вышли накануне на улицы Барселоны на массовую демонстрацию. Организаторы — платформа "Каталонское гражданское общество" — называют акцию митингом "молчаливого большинства", т.к. явка на референдуме о независимости составила около 43%. Организаторов поддержали 50 различных движений и ряд политических партий. 

    НАТО создает подразделения, которые буду бороться с "враждебной пропагандой" 

    Постоянный комитет гражданского измерения безопасности ПА НАТО принял проект резолюции, предусматривающий расширение помощи в сфере стратегических коммуникаций странам-партнерам, в частности Грузии, Молдове и Украине. Также резолюция предусматривает продление ограничительных мер в отношении онлайн-активности террористов, подрывных и дезинформационных кампаний. 

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    Пожар в ТЦ под Москвой

    Беспилотник облетел место крупного пожара в ТК Синдика у МКАД
    Канал RT на Youtube
    Пожар в ТЦ под Москвой: съемка с беспилотника

    Торговый центр "Синдика", расположенный у МКАД близ столичного района Строгино, загорелся в воскресенье днем, к вечеру пламя охватило 55 тысяч квадратных метров, часть здания обрушилась. "На данный момент два человека пострадали. Один из них госпитализирован в Склифосовского (НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского), второму оказали помощь амбулаторно", — сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. 

    В Китае наказали более миллиона чиновников за коррупцию 

    В Китае только за последние пять лет были наказаны 1 миллион 300 тысяч чиновников, которые были уличены в коррупции. Отмечается, что все эти чиновники – члены правящей партии.  Среди наказанных 650 тысяч человек были чиновниками на уровне деревень и поселков. Их осудили за мелкие коррупционные преступления. Каким именно наказаниям подверглись нарушители, не уточняется. 

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