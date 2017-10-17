Пенсия в ДНР и Украине: есть разница

Сергей Иванов – Донбасс

С октября текущего года пенсионеры в самопровозглашенной Донецкой народной республики стали получать повышенную пенсию. В соответствии с распоряжением властей ДНР пенсионные выплаты увеличены населению на 5 процентов – размер минимальной пенсии в регионе теперь составляет 2730 российских рублей, максимальной – 19230 рублей.

По информации пенсионного фонда самопровозглашенной Донецкой народной республики, перерасчет пенсионных выплат был произведен почти 680 тысячам граждан. Сообщается, что выплата повышенной пенсии будет производиться, начиная с октября этого года по графику в установленные законодательством сроки.

"Самая трудоёмкая задача была в том, чтобы провести этот перерасчет, который был установлен указом главы 1 октября 2017 года. Размеры пенсионных выплат для граждан республики увеличились на 5%. Перерасчет был проведен порядка 680 тысячам пенсионеров, это коснулось абсолютно всех пенсий. И в результате проведенного перерасчета минимальная пенсионная выплата повысилась с 2 600 до 2 730 рублей, и средняя пенсионная выплата составила 4 387 рублей, поднялась с 4 194, которая была по состоянию на 1 сентября", – заявила руководитель пенсионного фонда ДНР Галина Сагайдакова.

Скриншот с Youtube Руководитель пенсионного фонда ДНР Галина Сагайдакова

В то же время в Донецке заявляют, что сегодня в Украине минимальная пенсионная выплата составляет 2 624 рублей, что на 106 рублей меньше чем в ДНР, а размер средней пенсии в регионе выше на 600 с лишним рублей. В ведомстве подчеркнули, что эти цифры реальные, взяты с официального сайта пенсионного фонда Украины и соответственно переведены на российские рубли.

Отметим, что пенсионные выплаты в самопровозглашенной Донецкой народной республике начались в апреле 2015 года. Сейчас их можно получить в отделениях центрального республиканского банка, через банкоматы ЦРБ, а также в местных почтовых отделениях по установленным датам. Общая сумма, которая ежемесячно выделяется на пенсионные выплаты, по официальным данным республиканского пенсионного фонда составляет около трех миллиардов российских рублей. При этом местные власти неоднократно заявляли, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, повышения пенсионного возраста для местного населения не будет. В настоящее время в Донецкой народной республике пенсионный возраст у женщин наступает в 55 лет, для мужчин в 60.

Напомним, в начале октября депутаты Верховной Рады Украины приняли пенсионную реформу, которая дает повышение пенсий почти 9 миллионам пенсионерам от ста сорока до одной тысячи гривен. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана ежегодно с 2019 года будет проводиться индексация пенсий, которая будет зависеть от развития экономики и учитывать показатели средней зарплаты и инфляции. С другой стороны предусмотрено повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года. Минимальный страховой стаж ежегодно будет увеличиваться на 1 год, пока не составит 35 лет в 2028 году.

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Так, в 63 года на пенсию могут выходить те граждане, которые имеют 15 лет страхового стажа на 1 января 2018 года, однако не имеющие 25 лет (также на протяжении 10 лет будет увеличиваться на 1 год ежегодно). С 2018 года в 65 лет выйти на пенсию смогут те лица, которые на 1 января 2019 года будут иметь от 15 до 16 лет страхового стажа. Лицам, у которых не будет 15 лет страхового стажа, будет назначаться государственная социальная помощь по достижении 65 лет.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Пенсионерка

При этом ряд оппозиционных депутатов Верховной Рады уже заявили, что будут обращаться в Конституционный суд с требованием признать пенсионную реформу неконституционной. По мнению оппозиции, изменение пенсионного законодательства подразумевает скрытое повышение пенсионного возраста, пенсионная реформа в нынешнем виде – это обман.