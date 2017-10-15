наверх
15.10.201716:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Сбежавший из зоопарка в РФ медведь убил пенсионера и ранил хозяина

    (обновлено: )298
    По предварительным данным, медведь содержался в большом вольере, расположенном на территории частного зоопарка села Семилуки. Воскресным утром животное сумело выбить доску и выбралось из вольера.
    Медведь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Медведь сбежал из частного зоопарка в Воронежской области, ранив хозяина и задрав пожилого мужчину, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ региона.

    По данным ГУМВД Воронежской области, в 10.00 мск (совпадает с киевским временем) 15 октября в полицию поступила информация, что в селе Семилуки на улице Ленина находится медведь, который напал на местных жителей.

    Звездой Сети стал медведь, который забрался в дом и поиграл на пианино
    Hot Daily
    Миша и пианино. В США медведь забрался в дом и поиграл на рояле

    "В результате этого 87-летний мужчина скончался, 49-летний владелец медведя с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение. По данному факту… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении следствия.

    По предварительным данным, медведь содержался в большом вольере, расположенном на территории частного зоопарка по улице Щеголевых села Семилуки. Воскресным утром животное сумело выбить доску и выбралось из вольера.

    "После этого медведь стал бегать по огородам соседних домовладений и напал на 87-летнего мужчину, от полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте происшествия. Хозяин животного попытался усмирить медведя и вернуть его в вольер, получив телесные повреждения, с которыми доставлен в больницу", — сообщает следствие.

    Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции застрелили животное.

    Напомним, ранее во время циркового представления в Белой Церкви медведь напал на зрителей. Инцидент произошел на выступлении с животным в цирке Circus on Ice.

    Смотрите также: Американка прыгнула на капот своего автобиля, чтобы остановить угонщика

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В центре Киева собираются националисты для участия в "Марше нации"
    День защитника Украины
    Ян Пекло
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое