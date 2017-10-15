Сбежавший из зоопарка в РФ медведь убил пенсионера и ранил хозяина

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Медведь сбежал из частного зоопарка в Воронежской области, ранив хозяина и задрав пожилого мужчину, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ региона.

По данным ГУМВД Воронежской области, в 10.00 мск (совпадает с киевским временем) 15 октября в полицию поступила информация, что в селе Семилуки на улице Ленина находится медведь, который напал на местных жителей.

"В результате этого 87-летний мужчина скончался, 49-летний владелец медведя с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение. По данному факту… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении следствия.

По предварительным данным, медведь содержался в большом вольере, расположенном на территории частного зоопарка по улице Щеголевых села Семилуки. Воскресным утром животное сумело выбить доску и выбралось из вольера.

"После этого медведь стал бегать по огородам соседних домовладений и напал на 87-летнего мужчину, от полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте происшествия. Хозяин животного попытался усмирить медведя и вернуть его в вольер, получив телесные повреждения, с которыми доставлен в больницу", — сообщает следствие.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции застрелили животное.

Напомним, ранее во время циркового представления в Белой Церкви медведь напал на зрителей. Инцидент произошел на выступлении с животным в цирке Circus on Ice.

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