наверх
06.06.201714:34
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Миша и пианино. В США медведь забрался в дом и поиграл на рояле

    (обновлено: )50
    В американском городе Вейл, штат Колорадо, дикий медведь влез в частный дом и сыграл на пианино. Музицирование мишки зафиксировала скрытая камера.
    Hot Daily

    На видео большой черный медведь проинспектировал комнату, после чего подошел к пианино и увлеченно положил на него лапы.

    Хозяева, вернувшись домой и застав погром, решили, что их ограбили. Каково ж было удивление, когда открылось, кто на самом деле был незваным гостем.

    Ранее сообщалось, что во время циркового представления в Белой Церкви медведь напал на зрителей. Инцидент произошел на выступлении с животным в цирке Circus on Ice.

    Смотрите также: Американка прыгнула на капот своего автобиля, чтобы остановить угонщика

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в Броварах
    Масштабный пожар на складах под Киевом
    Здание ОАО "Газпром" в Москве. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Катар
    Дипломатическая блокада Катара
    Адам Осмаев
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева