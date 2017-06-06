Миша и пианино. В США медведь забрался в дом и поиграл на рояле

На видео большой черный медведь проинспектировал комнату, после чего подошел к пианино и увлеченно положил на него лапы.

Хозяева, вернувшись домой и застав погром, решили, что их ограбили. Каково ж было удивление, когда открылось, кто на самом деле был незваным гостем.

Ранее сообщалось, что во время циркового представления в Белой Церкви медведь напал на зрителей. Инцидент произошел на выступлении с животным в цирке Circus on Ice.

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