В США медведь угнал автомобиль

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КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В городе Дуранго в американском штате Колорадо медведь "угнал" и разбил внедорожник, сообщает Associated Press.

Как стало известно, ночью животное забралось в машину, предположительно, сумело снять ее с ручного тормоза и выехать с площадки возле дома.

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По всей видимости, водитель из медведя оказался не очень хорошим, поскольку автомобиль почти сразу врезался в почтовый ящик перед соседним зданием.

По мнению полиции, зверь, очевидно, из-за паники, вырвал руль и радио из приборной доски, а также выбил заднее стекло.

"Человеку потребовалось бы несколько часов, чтобы сотворить то, что медведь сделал за считанные минуты", — сказал представитель полиции.

Напомним, в конце июля в Москве мужчина угнал теплоход.