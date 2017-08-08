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    В США медведь угнал автомобиль

    (обновлено: )22
    По всей видимости, водитель из медведя оказался не очень хорошим, поскольку автомобиль почти сразу врезался в почтовый ящик перед соседним зданием.
    В США медведь угнал автомобиль
    twitter.com/DurangoHerald

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В городе Дуранго в американском штате Колорадо медведь "угнал" и разбил внедорожник, сообщает Associated Press.

    Как стало известно, ночью животное забралось в машину, предположительно, сумело снять ее с ручного тормоза и выехать с площадки возле дома.

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    По всей видимости, водитель из медведя оказался не очень хорошим, поскольку автомобиль почти сразу врезался в почтовый ящик перед соседним зданием.

    По мнению полиции, зверь, очевидно, из-за паники, вырвал руль и радио из приборной доски, а также выбил заднее стекло.

    "Человеку потребовалось бы несколько часов, чтобы сотворить то, что медведь сделал за считанные минуты", — сказал представитель полиции.

    Напомним, в конце июля в Москве мужчина угнал теплоход.

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