наверх
28.07.201721:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Москве мужчина угнал теплоход

    (обновлено: )19
    По данным следствия, мужчина 1987 года рождения, уроженец Ярославской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения угнал пассажирский теплоход "Егорий" пассажировместимостью 60 человек.
    Теплоход на реке в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина.  В Москве мужчина угнал теплоход, сообщает московское СУ на транспорте СК РФ.

    Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по факту угона.

    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    vikka.ua
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище

    "По данным следствия, 27 июля 2017 года мужчина 1987 года рождения, уроженец Ярославской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения угнал пассажирский теплоход "Егорий" пассажировместимостью 60 человек. После чего проследовал на указанном выше теплоходе к причалу Кленовый бульвар, где навалился на стоящий теплоход "Сильвер", — говорится в сообщении.

    Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 211 УК РФ (угон водного транспорта), подозреваемому избирается мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

    Напомним, в мае в Киеве 23-летний парень угнал водовоз, чтобы покатать на нем своего двоюродного брата.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Газовая конфорка
    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Здание МИД РФ
    Санкции США по России ударили по ЕС