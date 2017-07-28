КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. В Москве мужчина угнал теплоход, сообщает московское СУ на транспорте СК РФ.

Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по факту угона.

"По данным следствия, 27 июля 2017 года мужчина 1987 года рождения, уроженец Ярославской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения угнал пассажирский теплоход "Егорий" пассажировместимостью 60 человек. После чего проследовал на указанном выше теплоходе к причалу Кленовый бульвар, где навалился на стоящий теплоход "Сильвер", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 211 УК РФ (угон водного транспорта), подозреваемому избирается мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в мае в Киеве 23-летний парень угнал водовоз, чтобы покатать на нем своего двоюродного брата.