В Швеции рабочий зоопарка погиб после атаки медведя

КИЕВ, 4 авг – РИА Новости Украина. Девятнадцатилетний рабочий по уходу за животными скончался в зоопарке города Орса центральной Швеции после напавшего на него медведя.

"Что-то было сделано не так, когда рабочий зашел в отгороженное место и медведю каким-то образом удалось туда зайти. Это молодой бурый медведь, который уже умерщвлен", — сказал один из руководителей зоопарка Андерс Блумквист, слова которого цитируются на сайте шведского телевидения SVT.

Несчастный случай произошел в пятницу утром во время экскурсии, когда рабочий вместе с другими посетителями зашел в огражденное место. Медведь атаковал рабочего, находившаяся рядом с ним семья физически не пострадала. Молодой мужчина скончался спустя некоторое время после атаки.

После произошедшего зоопарк закрыли до конца дня. Зоопарк в Орсе считается одним из самых крупнейших и уникальных в Европе, там собрано много хищных животных.

Это не первый случай гибели рабочих в зоопарке Швеции. Предыдущий случай произошел в зоопарке "Кольморден" на юго­-востоке Швеции четыре года назад. Тогда погиб рабочий, на которого напали волки.

Напомним, ранее во время циркового представления в Белой Церкви медведь напал на зрителей. Инцидент произошел на выступлении с животным в цирке Circus on Ice.