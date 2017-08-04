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    В Швеции рабочий зоопарка погиб после атаки медведя

    (обновлено: )12210
    Молодой бурый медведь, который атаковал рабочего зоопарка в огражденном месте, был умерщвлен. Рабочий скончался через некоторое время после нападение.
    Медведь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 авг – РИА Новости Украина. Девятнадцатилетний рабочий по уходу за животными скончался в зоопарке города Орса центральной Швеции после напавшего на него медведя.

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    "Что-то было сделано не так, когда рабочий зашел в отгороженное место и медведю каким-то образом удалось туда зайти. Это молодой бурый медведь, который уже умерщвлен", — сказал один из руководителей зоопарка Андерс Блумквист, слова которого цитируются на сайте шведского телевидения SVT.

    Несчастный случай произошел в пятницу утром во время экскурсии, когда рабочий вместе с другими посетителями зашел в огражденное место. Медведь атаковал рабочего, находившаяся рядом с ним семья физически не пострадала. Молодой мужчина скончался спустя некоторое время после атаки.

    После произошедшего зоопарк закрыли до конца дня. Зоопарк в Орсе считается одним из самых крупнейших и уникальных в Европе, там собрано много хищных животных.

    Это не первый случай гибели рабочих в зоопарке Швеции. Предыдущий случай произошел в зоопарке "Кольморден" на юго­-востоке Швеции четыре года назад. Тогда погиб рабочий, на которого напали волки.

    Напомним, ранее во время циркового представления в Белой Церкви медведь напал на зрителей. Инцидент произошел на выступлении с животным в цирке Circus on Ice.

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