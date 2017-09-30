наверх
30.09.201705:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США фургон врезался в медведя, погибли три человека

    (обновлено: )38
    Трагический инцидент произошел в пятницу в 03.30 по местному времени. Двое из погибших оказались детьми, еще несколько человек пострадали и были госпитализированы.
    Скорая помощь в США. Архивное фото
    Associated Press Mel Evans

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Три человека погибли, несколько пострадали после того, как фургон врезался в медведя на шоссе в штате Колорадо в центральной части США, сообщает телеканал NBC.

    По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу в 03.30 по местному времени. В результате аварии три человека погибли, двое их них дети. Еще несколько человек, находившихся в фургоне, пострадали и были доставлены в больницу. Обстоятельства столкновения не уточняются.

    Смотрите также: В США на автошоу спорткар на огромной скорости влетел в толпу зрителей

    Как сообщается, на данный момент движение на дороге восстановлено, полиция проводит расследование инцидента.

    Ранее сообщалось, что фургон врезался в толпу пешеходов в Нью-Йорке из-за застрявшей педали газа, пострадали как минимум три человека. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Павел Климкин и министр образования Латвии Карлис Шадурскис
    Реформа образования: необратимые последствия
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Украина в центре оружейных скандалов