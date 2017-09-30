В США фургон врезался в медведя, погибли три человека

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Три человека погибли, несколько пострадали после того, как фургон врезался в медведя на шоссе в штате Колорадо в центральной части США, сообщает телеканал NBC.

По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу в 03.30 по местному времени. В результате аварии три человека погибли, двое их них дети. Еще несколько человек, находившихся в фургоне, пострадали и были доставлены в больницу. Обстоятельства столкновения не уточняются.

Смотрите также: В США на автошоу спорткар на огромной скорости влетел в толпу зрителей

Как сообщается, на данный момент движение на дороге восстановлено, полиция проводит расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что фургон врезался в толпу пешеходов в Нью-Йорке из-за застрявшей педали газа, пострадали как минимум три человека.