Пенсионер пытался поджечь избирательный участок в Австрии

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Пенсионер попытался поджечь избирательный участок в муниципалитете Хартберг в австрийской земле Штирия, сообщает в воскресенье полиция.

По ее данным, "очевидно невменяемый" 77-летний мужчина пришел около 11.30 (12.30 по Киеву) на участок на проходящих в стране досрочных парламентских выборах с канистрой бензина.

"Мужчина разлил бензин и хотел его зажечь, но ему в этом помешали", — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что также злоумышленник угрожал присутствовавшему на месте председателю избирательной комиссии.

В результате произошедшего никто не пострадал, уточнили в правоохранительных органах.

В воскресенье в Австрии проходят досрочные выборы в нижнюю палату парламента страны. Избиратели делают выбор между 16 партиями, которым нужно преодолеть 4-процентный барьер, чтобы занять 183 депутатских места. По результатам выборов будет также сформировано новое правительство страны.