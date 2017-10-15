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    Пенсионер пытался поджечь избирательный участок в Австрии

    (обновлено: )17
    По ее данным полиции, "очевидно невменяемый" 77-летний мужчина пришел на участок на проходящих в стране досрочных парламентских выборах с канистрой бензина.
    Полиция, архивное фото
    REUTERS Alex Domanski

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Пенсионер попытался поджечь избирательный участок в муниципалитете Хартберг в австрийской земле Штирия, сообщает в воскресенье полиция.

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    По ее данным, "очевидно невменяемый" 77-летний мужчина пришел около 11.30 (12.30 по Киеву) на участок на проходящих в стране досрочных парламентских выборах с канистрой бензина.

    "Мужчина разлил бензин и хотел его зажечь, но ему в этом помешали", — говорится в сообщении полиции.

    Отмечается, что также злоумышленник угрожал присутствовавшему на месте председателю избирательной комиссии.

    В результате произошедшего никто не пострадал, уточнили в правоохранительных органах.

    В воскресенье в Австрии проходят досрочные выборы в нижнюю палату парламента страны. Избиратели делают выбор между 16 партиями, которым нужно преодолеть 4-процентный барьер, чтобы занять 183 депутатских места. По результатам выборов будет также сформировано новое правительство страны.

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