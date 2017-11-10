Полсотни нардепов обжаловали пенсионную реформу в Конституционном Суде

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Депутаты Верховной Рады обратились в Конституционный Суд с просьбой проверить на соответствие Конституции закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий", сообщается на сайте Конституционного суда.

По их мнению, неконституционными является уменьшение оценки одного года страхового стажа, который используется для исчисления пенсии, до 1%.

Также в представлении депутатов говорится, что повышение страхового стажа, необходимого для получения права на назначение пенсии и фактическое повышение пенсионного возраста, в отдельных случаях может привести к лишению права на пенсионное обеспечение в противоречие Конституции, гарантирующей гражданам Украины право на социальную защиту. Кроме того, они считают, что постепенное увеличение страхового стажа ставит граждан в неравные условия, что также нарушает Конституцию.

Депутаты пытаются оспорить отмену пенсий за выслугу лет и некоторые другие положения реформы.

Под конституционным представлением подписались 49 нардепов, в основном представители "Оппозиционного блока", а также ряд других депутатов — Яков Безбах, Владимир Литвин, Надежда Савченко, Олег Петренко, Андрей Билецкий.

Основные положения закона о пенсионной реформе, в том числе в части повышения с октября пенсий для 9 миллионов граждан, вступили в силу в Украине 11 октября.

Всего в Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Закон предусматривает норму о ежегодной автоматической индексации пенсий для защиты от инфляции.

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На данный момент в Украине действует солидарная система начисления пенсий. В октябре 2011 года стартовал первый этап пенсионной реформы, главным элементом которого является постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет на протяжении десяти лет.

Как сообщало РИА Новости Украина, ранее парламентская фракция "Батькивщина" заявила, что собирается обжаловать принятие правительственного законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно повышения пенсий" в Конституционном суде.