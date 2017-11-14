Рудяков: для США и РФ "украинский вопрос" – на третьем месте

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп встретился и пообщался в кулуарах саммита АТЭС с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава Белого дома назвал общение теплым, а беседы – хорошими: рассказал, что у него было "два или три" коротких разговора с Путиным, у обоих остались теплые впечатления друг о друге.

Позднее Трамп опубликовал сразу несколько вызвавших резонанс записей в своем Twitter.

"Встретился с российским президентом Путиным, который присутствовал на встречах АТЭС. Провели хорошую беседу по Сирии. Надеюсь на его помощь и на помощь Китая в разрешении опасного кризиса вокруг Северной Кореи. Есть прогресс", – написал глава США в своем Twitter.

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"Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо. Я хочу разрешить (кризисы — ред.) в Северной Корее, Сирии, Украине, (решить проблему — ред.) терроризма, и Россия может значительно помочь!", — добавил Трамп.

Станет понятно к весне 2018 года

Впрочем, как именно Трамп сейчас хочет решать "украинскую проблему", пока понять трудно, считает политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

РИА Новости Украина Украина в антирейтингах. Инфографика

"Из того, что сейчас можно с какой-то долей вероятности обсуждать, после встречи президентов Америки и России во Вьетнаме и этого твита… Во-первых, мы на третьем месте, здесь порядок. Это было известно, но еще раз подтвердилось: Корея, Сирия и мы. Значит, мы входим в эту тройку основных тем, областей международных конфликтов, в которых так или иначе задействованы Америка и Россия – и в урегулировании тоже", – подчеркнул эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Украина на третьем месте: по мнению Рудякова, это значит, что уже завтра ничего на нашем направлении происходить не будет, что можно было бы считать совместным российско-американским проектом – или американским, в пику России, односторонним проектом.

"Сохраняется установка Соединенных Штатов и лично президента Трампа на совместные действия с Россией на нашем направлении. Сейчас они подписали декларацию по Сирии, следует ожидать активизации их совместных усилий по Корее и по Сирии. По Корее – дипломатических, по Сирии – военно-дипломатических. С усилением роли России, на которую Америка соглашается в данном случае. И потом, когда это даст какие-то результаты – я думаю, что результаты будут уже к весне следующего года, промежуточные результаты и по корейскому, и по сирийскому направлениям, тогда дойдет очередь и до нас. И тогда, я думаю, будет больше фактического материала, чтобы строить какие-то предположения относительно того, о чем Америка договорилась по нашей теме с Россией", – рассказал эксперт.

Украина – вопрос, по которому США договаривается с РФ

Такие переговоры, считает политолог, идут: на 13 ноября запланирована встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Белграде.

"Но это пока не президентский уровень, а работа на уровне подготовке к чему-то такому, что можно будет положить на стол президенту. А сегодня, даже если бы сейчас Трампу позвонить, он бы не смог сказать даже контуров будущего проекта урегулирования, который американцы начнут реализовывать", – уверен Рудяков.

Также он подчеркнул важный момент в отношениях РФ и США.

"У нас много пишут, что Америка якобы отстаивает интересы Украины и не идет на компромиссы с Россией. Но Америка еще раз нас поставила, это подтверждено в трамповском твите: мы стоим в пакете международных проблем, в котором Америка считает, что может сотрудничать с Россией, на третьем месте", – подытожил эксперт.