В США продали гитару Боба Дилана

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Гитара американского поэта и музыканта Боба Дилана продана на аукционе в Далласе (штат Техас), ее купили за 396,5 тысячи долларов.

На сайте аукционного дома Heritage Auctions, который проводил торги, сообщается, что Дилан приобрел акустическую гитару марки Martin модели D-28 в 1963 году. Легендарный музыкант играл на ней более 10 лет. В конце 1970-х он продал инструмент своему гитарному мастеру, который сохранил чек, — стоимость гитары на тот момент составила 500 долларов.

Торги прошли в субботу, имя покупателя не разглашается.

В 2016 году Нобелевская премия по литературе была присуждена американскому поэту и исполнителю Бобу Дилану "за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции".