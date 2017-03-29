Боб Дилан наконец-то согласился принять Нобелевскую премию

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КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Легендарный американский музыкант и поэт Боб Дилан все-таки согласился принять Нобелевскую премию по литературе, сообщает ВВС со ссылкой на Шведскую академию.

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Как заявили в академии, ее представители встретятся с Диланом в Стокгольме, куда музыкант приедет в ближайшие выходные с концертами. Лекцию лауреат читать не будет. Ожидается, что он пришлет ее запись.

Напомним, музыкант был удостоен награды в октябре 2016 года, но так и не получил ее.