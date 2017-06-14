Боба Дилана обвинили в плагиате нобелевской лекции

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КИЕВ, 14 июн – РИА Новости Украина. Лекция Нобелевского лауреата по литературе 2016 года американского музыканта Боба Дилана вызвала дискуссии о плагиате в американских и шведских СМИ. Лекция была опубликована на прошлой неделе на сайте Нобелевского фонда.

Поводом для дискуссий стала статья, опубликованная американским интернет-изданием Slate. В ней говорилось о том, что некоторые выражения в лекции Дилана напоминают сочетания и фразы из текста интернет-ресурса SparkNotes – сайта, делающего резюме литературных произведений для помощи школьникам. В своей Нобелевской лекции Боб Дилан называет несколько романов, запомнившихся ему с детства и, в частности, роман "Моби Дик" Германа Мелвилла. Издание Slate проанализировало текст Дилана об этом произведении и констатировало, что 20 выражений из 78 похожи на формулировки упомянутого школьного сайта SparkNotes.

Некоторые из американских академиков, согласно Slate, отреагировали по-разному на анализ издания. Профессор литературы Дэн Мошенберг из университета Джорджа Вашингтона и поклонник Дилана сказал, что не видит никаких проблем со сходством. Другой профессор Хуан Мартинез из Северо-западного университета сказал, что если бы Дилан был его студентом и принес бы свою работу с заимствованными фразами, то он бы поставил неудовлетворительную оценку.

Шведское телевидение SVT, комментируя дискуссии, заметило, что сам Боб Дилан никогда не скрывал, что иногда заимствовал цитаты у других.

Шведская газета Dagens nyheter тоже решила проверить выражения Дилана и обратилась в шведскую компанию Urkund, которая анализирует работы студентов на плагиат. Проверка показала, что выражения Дилана в лекции по поводу "Моби Дик" похожи на сочетания, опубликованные на сайте SparkNotes. В шведской компании при этом заметили, что речь идет о фрагментарном сходстве, их много и что вообще сложно делать выводы о каком-либо плагиате, так как и роман, и тексты о нем широко цитируются в интернете.

"Не так уж часто можно обнаружить так много мелких фрагментарных сходств и по всей вероятности он (Дилан) был вдохновлен (текстом SparkNotes). Но я считаю, что следует скорее оправдать, чем осуждать", — сказал Dagens nyheter один из руководителей шведской компании Петер Витасп, комментируя проверку Нобелевской лекции.

Американский музыкант Боб Дилан стал обладателем Нобелевской премии по литературе в 2016 году и вызвал самую разную реакцию среди критиков. Многие считали выбор музыканта и композитора неподходящим для Нобелевской премии. Другая волна дискуссий началась после того, как Дилан долго не отвечал на звонки Шведской академии, вручающей награду и которая хотела поздравить лауреата.

Боб Дилан не приехал на церемонию вручения премии в декабре прошлого года. Медаль и диплом он получил в апреле этого года во время концертов в Стокгольме без присутствия журналистов, как он сам того пожелал. Другим моментом в дискуссиях о Дилане стало ожидание традиционной лекции Нобелевского лауреата, которую он должен был представить до 10 июня — в шестимесячный срок после вручения награды, в противном случае он мог оказаться без призовой суммы в 8 миллионов шведских крон. Боб Дилан прислал ее в Стокгольм на прошлой неделе 5 июня.