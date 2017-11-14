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    Россия

    В РФ раскритиковали регистрацию RT иностранным агентом в США

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    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что рассматривает как "недружественный шаг" США принуждение RT America к регистрации иностранным агентом.
    Анатолий Антонов
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Россия рассматривает принуждение RT America к регистрации иностранным агентом как недружественный шаг, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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    "Я очень уважаю свободу прессы. Это одно из незыблемых прав американских граждан, и я считаю, что и российских. Если у человека есть мнение, он вправе его излагать. Есть лишь ограничения в поведении выражения согласия или несогласия с той или иной точкой зрения. Мы сегодня стали свидетелями, что RT заставили зарегистрироваться иностранным агентом. Хорошо это или плохо? Я думаю, что это плохо. Мы рассматриваем это как недружественный шаг", — сказал посол.

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    Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.

    Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

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