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    Путин и Трамп встретились и пообщались во Вьетнаме

    (обновлено: )102591
    Как стало известно, оба лидера прибыли к конференц-центру гостиницы "Интерконтиненталь" для участия в первом рабочем заседании лидеров АТЭС.
    Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. 

    Японский премьер упал в яму в ходе игры в гольф с Трампом. Видео
    7wwmedia/Youtube
    Японский премьер упал в яму в ходе игры в гольф с Трампом
    В субботу, 11 ноября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались во второй день саммита АТЭС во Вьетнаме во время церемонии фотографирования. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

    Президенты РФ и США вместе шли к месту фотографирования и активно беседовали друг с другом. Неподалеку от них шел председатель КНР Си Цзиньпин.

    На церемонии фотографирования Путин и Трамп заняли второй ряд и также стояли вместе.

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    Сообщается, что оба лидера прибыли к конференц-центру гостиницы "Интерконтиненталь" для участия в первом рабочем заседании лидеров АТЭС.

    Днем ранее Путин и Трамп виделись лишь на церемонии фотографирования участников саммита и поприветствовали друг друга рукопожатием.

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