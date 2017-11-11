Путин и Трамп встретились и пообщались во Вьетнаме

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина.
Президенты РФ и США вместе шли к месту фотографирования и активно беседовали друг с другом. Неподалеку от них шел председатель КНР Си Цзиньпин.
На церемонии фотографирования Путин и Трамп заняли второй ряд и также стояли вместе.
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Сообщается, что оба лидера прибыли к конференц-центру гостиницы "Интерконтиненталь" для участия в первом рабочем заседании лидеров АТЭС.
Днем ранее Путин и Трамп виделись лишь на церемонии фотографирования участников саммита и поприветствовали друг друга рукопожатием.