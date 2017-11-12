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    Появились кадры запуска ракеты-носителя с украинской "начинкой" в США

    (обновлено: )17301
    Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома в США с грузовым кораблем Cygnus, доставляющим груз на Международную космическую станцию. Основную конструкцию первой ступени разработало КБ "Южное".
    Space Videos/Youtube

    Старт ракеты с грузовым кораблем был дан в 14:20 по киевскому временис космодрома Валлопс в Виргинии.

    Cygnus должен доставить на МКС более 3,3 тонн груза, в том числе материалы для научных экспериментов на орбите.

    КБ Южное
    vesti.dp.ua
    "Звездные войны". КБ "Южное" и Государственное космическое агентство вошли в клинч

    Стыковка беспилотного грузового корабля, получившего имя американского астронавта Юджина Сернана, с МКС запланирована на утро 14 ноября. Аппарат будет оставаться пристыкованным к американскому модулю Юнити до 4 декабря. Планируется, что аппарат по завершении миссии заберет с орбиты отработанные материалы и перед тем, как сгореть в верхних слоях атмосферы Земли, запустит несколько кубсатов.

    Для Cygnus это восьмая грузовая миссия к МКС по контракту с НАСА.

    В свою очередь государственное космическое агентство Украины сообщает, что главный разработчик ракеты – американская корпорация Orbital АТК. Основную конструкцию первой ступени разработало КБ "Южное", а изготовил "Южный машиностроительный завод" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор", "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и другими.

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    "Украинские специалисты в полном объеме обеспечили выполнение вcеx операций в своем ceктopе ответственности. В соответствии с контрактом, техническая поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации в режиме реального времени обеспечивалась с территории конструкторского бюро "Южное", – сказано в сообщении.

    Комментарии специалистов КБ "Южное" после запуска:

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