Появились кадры запуска ракеты-носителя с украинской "начинкой" в США

Старт ракеты с грузовым кораблем был дан в 14:20 по киевскому временис космодрома Валлопс в Виргинии.

Cygnus должен доставить на МКС более 3,3 тонн груза, в том числе материалы для научных экспериментов на орбите.

Стыковка беспилотного грузового корабля, получившего имя американского астронавта Юджина Сернана, с МКС запланирована на утро 14 ноября. Аппарат будет оставаться пристыкованным к американскому модулю Юнити до 4 декабря. Планируется, что аппарат по завершении миссии заберет с орбиты отработанные материалы и перед тем, как сгореть в верхних слоях атмосферы Земли, запустит несколько кубсатов.

Для Cygnus это восьмая грузовая миссия к МКС по контракту с НАСА.

В свою очередь государственное космическое агентство Украины сообщает, что главный разработчик ракеты – американская корпорация Orbital АТК. Основную конструкцию первой ступени разработало КБ "Южное", а изготовил "Южный машиностроительный завод" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор", "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и другими.

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"Украинские специалисты в полном объеме обеспечили выполнение вcеx операций в своем ceктopе ответственности. В соответствии с контрактом, техническая поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации в режиме реального времени обеспечивалась с территории конструкторского бюро "Южное", – сказано в сообщении.

Комментарии специалистов КБ "Южное" после запуска: