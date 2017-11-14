Реформировать "Нафтогаз" мешает его руководство – эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Государство не заинтересовано в монопольном положении "Нафтогаза Украины" на газовом рынке. Об этом 10 ноября во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По мнению главы правительства, этот рынок надо демонополизировать. И если для этого нужны будут какие-то акты правительства, то они будут приняты незамедлительно.

Гройсман также отметил, что на рынок должны быть допущены все торговцы газом для того, чтобы избежать монополии.

Подробнее о причинах необходимости реформирования "Нафтогаза Украины" в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Чому Володимир Гройсман вважає недоцільним існування "Нафтогазу" як монополіста?

— Це не лише думка прем'єра України, це думка більшості розвинених країн. Зокрема, країн Європи. І це міжнародне зобов'язання України — взяте ще в 2010 році, якщо я не помиляюся. Йдеться про необхідність розділення функцій у великих вертикально-інтегрованих компаній. Тобто зараз вже є вимогою, зокрема, те, щоб нафтогазові компанії розділили в себе функції видобутку, функції транспортування, функції передачі чи розподілу і функції продажу енергетичних ресурсів. Це є вимогою до України, і це є вимогою, зокрема, до НАК "Нафтогаз України". На жаль, поки що ці функції розділити не вдається. А це означає, що не вдається запустити ринкові механізми як у видобутку, так і в усіх інших функціях, які є в нафтогазового сектору.

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Чому не вдається розділити? Що заважає?

— Ви знаєте, дуже важко реформувати щось зсередини. У нас чомусь реформування НАК "Нафтогаз України" покладено на керівництво НАК "Нафтогаз України". Але жодна людина, яка перебуває на посаді в компанії, в будь-якій компанії, в будь-якому суб'єкті господарювання, цілком свідома того, що вона не може собі урізати зарплату і самого себе звільняти з роботи. Адже після розподілу функцій, скоріше за все, керівництво "Нафтогаз України" буде змінено. Адже утворяться щонайменше чотири окремі компанії.

Тобто реформа "Нафтогазу" — це перетворення компанії на чотири, як ви сказали, звичайних трейдерів?

— Я б не сказав, що трейдерів, це перетворення однієї цієї великої групи компаній на чотири суб'єкти господарювання, два з яких залишаться монополістами, природними монополістами, зокрема, на ринку транспортування газу магістральними газопроводами чи транспортування нафти магістральними нафтопроводами. А інші будуть звичайними учасниками ринку, якщо йдеться про трейдерство. Тобто про продаж енергетичних ресурсів на гуртовому ринку або на оптовому ще його називають, або на роздрібному ринку. Адже цілком зрозуміло, що якщо ми хочемо запровадити ринкові умови продажу енергоресурсів, то не може бути так, щоб на цьому ринку працювала компанія, дочірня структура якої є монополістом з доступу до трубопровідних можливостей. Адже в такому разі одні компанії будуть мати переваги на трейдерському ринку, на ринку продажу, порівняно з іншими.

Є європейські трейдери, які готові вийти на наш ринок?

— Вони вже є, у нас майже повністю запущено ринок продажу великих обсягів газу. Проте, цей ринок лише гуртовий, тобто це лише допущено тих трейдерів, які пропонують, зокрема, "Нафтогазу України" газ, який вони купують, наприклад, на європейських ринках. Однак, до споживачів цей газ дійти безпосередньо від трейдерів не може, тому що на заваді якраз нереформування нашого монополіста, який забезпечує доступ до інфраструктури, до газової інфраструктури. І щоб запустити ці ринки, потрібно запровадити однакові для всіх правила гри, а для цього необхідно розділити функції, які зараз виконує монополіст "Нафтогаз України".

Розділити треба якимись додатковими актами уряду, про які говорить Володимир Гройсман? Чи все готове для цього?

— Є закон України "Про ринок природного газу", його прийнято вже два роки тому. Однак, досі якогось прогресу в реалізації цього закону не простежується. Адже функції досі не розподілено, тобто тут на заваді якраз корпоративні інтереси керівництва НАК "Нафтогаз України", тут звинувачувати їх в чомусь немає жодного сенсу. Тому що вони працюють так, як працюють будь-які топ-менеджери будь-якої компанії. Тобто їх головна мета — це отримання прибутку. А розділення функцій призведе до зменшення прибутку конкретної компанії і, відповідно, конкретного керівництва цієї компанії. Тобто будь-яке реформування, будь-які зміни мають відбутися ззовні, і мені, чесно кажучи, дивно, чому Кабмін і уряд взагалі в цілому зрозумів це лише зараз, після того, як на це вказали, зокрема, і наші європейські колеги з європейського енергетичного співтовариства.

Компанія "Смарт Енерджі" повідомляє про обшуки. При чому зазначається, що одна із її компаній – "Укргазвидобуток врізана в газове кільце Харкова, тому блокування її господарської діяльності може призвести до зупинки видобутку і передачі газу, зниження тиску в системі і паралізувати опалювальний сезон в місті. Ваша оцінка подій? Наскільки все критично? РИА Новости Украина Евгений Котенко Корольчук: "Нафтогаз" ничего не делает для сохранения транзита газа РФ

— Нещодавно представники уряду казали, що будь-які блокування роботи суб'єктів господарювання будуть припинені і цьому буде покладено край. Але ми бачимо, що обшуки, які можуть призвести до блокування інфраструктурної діяльності, продовжуються. Тому або слід згадати оці свої обіцянки, або пояснювати суспільству в кожному конкретному випадку, з чим і чим викликана та чи інша активність в наших правоохоронних органах, яких в економічній сфері розвелося останнім часом дуже багато. І це є однією з тих проблем, які заважають розвиватися будь-якому бізнесу. Тобто тут усілякі політичні міркування мають бути відокремлені, безумовно, від економічних. І навіть судові процеси проти того чи іншого керівника компанії не мають позначатися на виконанні цією компанією взятих нею зобов'язань.

К слову, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что задержки с началом отопительного сезона в некоторых городах Украины связаны с конфликтом "Нафтогаза" и Кабмина. По его словам, кто бы не победил в противостоянии, проиграют украинцы.