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    Политика

    Генпрокуратура назвала причины возбуждения дела против главы НАБУ

    Тема:

    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК (20)

    (обновлено: )35501
    Дело против Сытника ведут сотрудники Управления по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью.
    Генеральная прокуратура Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины подтвердила, что 16 ноября возбудила уголовное дело в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по подозрению в разглашении государственной тайны.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото
    НАБУ vs НАПК. О природе скандальных разборок

    Ранее СМИ сообщили, что ГПУ расследует уголовное дело в отношении Сытника из-за возможного разглашения данных следствия. В интернете появились аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает детали расследования уголовных дел, которые на Украине считаются резонансными.

    "Управлением по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного следственного управления ГП Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом 16 ноября 2017 года по обращению народного депутата Украины Елены Масориной и заявлением Ирины Немец по фактам возможного разглашения директором НАБУ Артемом Сытником сведений, составляющих государственную тайну",- сообщила в пятницу пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

    Также, по ее словам, проверяется, могли ли действия должностных лиц НАБУ и следователей Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении Немец — бывшей сожительницы одного из подозреваемых, в отношении которого НАБУ проводило расследование — подпасть под нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны ее переписки и телефонных разговоров, а также разглашению данных досудебного расследования, порочащих ее честь и достоинство.

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    В четверг, 15 ноября, бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин сообщил, что НАБУ возбудило уголовное дело о незаконном обогащении в отношении генерального прокурора страны Юрия Луценко.

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