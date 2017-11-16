Между властью и НАБУ идет необъявленная война - Бортник

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Скандал между НАБУ и НАПК приобретает серьезные масштабы. Сейчас Бюро ждет разрешения от САП на то, чтобы проводить следственные действия относительно злоупотреблений в НАПК.

По данным СМИ, в НАПК уже даже начали уничтожать документы, которые могут быть свидетельствами противоправной деятельности сотрудников агентства.

Почему вокруг НАБУ не утихают скандалы, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Еще летом, их (НАБУ) начали обвинять в том, что они якобы прослушивают президента. Потому что они брали санкции на прослушивание людей из окружения президента, с которыми он мог разговаривать. Поэтому можно сказать, что идет необъявленная война сегодня между НАБУ и украинской властью. НАБУ последовательно атакует НФ, БПП, чиновников разного уровня. Мне кажется, что эти "рюкзаки Авакова" в какой-то степени стали, пожалуй, последней каплей, после того, я считаю, и СМИ об этом пишут, что власть создала объединенный оперативный штаб, но не для войны на Востоке, а для войны с антикоррупционными органами. И системно начали работать по НАБУ в плане информационной дискредитации, в плане попытки взять на крючок руководство этого органа", — сказал Руслан Бортник.

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