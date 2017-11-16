наверх
16.11.201701:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Между властью и НАБУ идет необъявленная война - Бортник

    (обновлено: )36
    Политолог Руслан Бортник считает, что власть всячески пытается дискредитировать или взять на крючок руководство Национального антикоррупционного бюро Украины.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Скандал между НАБУ и НАПК приобретает серьезные масштабы. Сейчас Бюро ждет разрешения от САП на то, чтобы проводить следственные действия относительно злоупотреблений в НАПК.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото
    НАБУ vs НАПК. О природе скандальных разборок

    По данным СМИ, в НАПК уже даже начали уничтожать документы, которые могут быть свидетельствами противоправной деятельности сотрудников агентства.

    Почему вокруг НАБУ не утихают скандалы, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Еще летом, их (НАБУ) начали обвинять в том, что они якобы прослушивают президента. Потому что они брали санкции на прослушивание людей из окружения президента, с которыми он мог разговаривать. Поэтому можно сказать, что идет необъявленная война сегодня между НАБУ и украинской властью. НАБУ последовательно атакует НФ, БПП, чиновников разного уровня. Мне кажется, что эти "рюкзаки Авакова" в какой-то степени стали, пожалуй, последней каплей, после того, я считаю, и СМИ об этом пишут, что власть создала объединенный оперативный штаб, но не для войны на Востоке, а для войны с антикоррупционными органами. И системно начали работать по НАБУ в плане информационной дискредитации, в плане попытки взять на крючок руководство этого органа", — сказал Руслан Бортник.

    Читайте также: "Многоходовка" Порошенко с НАБУ обречена на провал – Портнов

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ремзи Ильясов. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших