Все по антикоррупционному суду решит парламент – политолог

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада в третий раз не смогла отозвать депутатский законопроект об антикоррупционном суде, чтобы президент мог подать свой. "За" проголосовали 144 народных депутата.

В свою очередь, президент Петр Порошенко официально обратился в Раду с предложением создать рабочую группу по наработке концепции создания Антикоррупционного суда и, соответственно, отозвать зарегистрированный в парламенте документ.

Голосование в Верховной Раде за депутатский законопроект об антикоррупционном суде в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Александр Антонюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, чому Рада не дала зелене світло законопроекту Порошенко?

— Мені так здається, що якщо ми говоримо дійсно про створення взагалі антикорупційного не лише суду, а взагалі законодавства, поки що можемо зафіксувати такий момент, що учасники одної сторони, і ті, хто декларують створення антикорупційного суду, так і відповідно провладна сторона — поки що не готова до діалогу, наразі просто з вами ми спостерігаємо своєрідний політичний пінг-понг. Але якщо говорити про створення робочої групи, так, це здається за останні два тижні це саме єдина така раціональна ідея, тому що коли ми говоримо взагалі про створення антикорупційного суду, нам потрібно серйозно підійти до цього питання, створивши відповідне і законодавство під нього, адже на просте питання, чим буде керуватися антикорупційний суд, дуже мала кількість політиків, принаймні тих, хто лобіюють це питання, можуть дати фахове роз'яснення. Тому що все рівно він буде керуватися і КПК нашим, і відповідно іншими законодавчими актами, якими керуються сьогодні, тому в даному випадку це питання потребує більш комплексного рішення, і зокрема навіть прийняття, якщо ми говоримо, на політичному рівні такого законопроекту, як закон про лобізм. Це може стати першим таким серйозним кроком по створенню антикорупційного законодавства.

Для цього мають бути відповідні передумови і такими передумовами мало б стати голосування в Раді. А спікер каже про важку атмосферу в залі. То це затягування процесу?

— Думаю, що так. Я думаю, що поки що відбуваються поза кулуарами певні політичні консультації, і саме це поки що недомовленість між сторонами, поки що не дало позитивного результату для відкликання цього законопроекту. Бо ще раз кажу, не всі політичні представники, навіть пропрезидентської фракції, підтримують створення антикорупційного суду, і не всі опозиційні сили підтримують взагалі ідею відкликання цього законопроекту, оскільки нема між сторонами ні конструктивного діалогу, ні довіри.

Читайте также: НАБУ Vs. НАПК. Власть и коррупция — вместе навеки

То на що можна сподіватися, якщо всі знають що має бути президентський законопроект, але він не може увійти на голосування. На що сподіваються автори, і на що сподіваються ті, хто не відкликають його?

— Я не хочу виступати останньою інстанцією, але у мене таке складається поки що враження, що неголосування частиною депутатів президентської фракції — це поки що банальне затягування процесу. Якщо дійсно буде прийнята така серйозна політична воля, після проведення консультацій, я думаю, що за два наступних пленарних тижні цей законопроект можна буде ще раз поставити, тобто постанову про відкликання, і можливо до кінця року все-таки законопроект відкличуть.

Чому зараз йде таке затягування процесу? Все ж таки з однієї сторони ми чітко розуміємо, що йде політична конкуренція, і я розумію, що президентська команда в даному випадку не готова віддати м'яч перемоги окремим опозиційним політикам, у даному випадку намагання, йде такий процес відтягнути ковдру, тобто м'яч, на своє поле.

Читайте также — Тренд дня: "СБУ и С14 — один организм, один гитлерюгенд"

Напомним, политолог Николай Давидюк в эфире Голоса Столицы заявил, что отсрочка судами рассмотрения дел НАБУ подтверждает нужность создания Антикоррупционного суда.

С свою очередь, адвокат Ростислав Кравец считает, что разговорами о создании антикоррупционного суда прикрывают непрофессионализм правоохранительных органов.